La Policía Nacional detiene a un presunto yihadista en Ribadumia, Pontevedra

Este operativo contra el yihadismo se mantiene activo desde el 24 de febrero

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado que la operación sigue abierta

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas en Ribadumia, Pontevedra, a un presunto yihadista, según han informado fuentes próximas al caso. Este se trata de un operativo que se inició este martes 24 de febrero y que está a cargo de una unidad de Madrid.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado, al ser cuestionado por la detención, que hay una operación abierta. Ante las preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, ha apelado a la "prudencia" y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El operativo sigue abierto

Debido al peligro que podría conllevar estar ante una presunta operación de yihadismo, las investigaciones continúan abiertas a la espera de dar con una hipótesis clara sobre el individuo detenido por la Policía Nacional.

Las autoridades investigan su supuesta relación con una célula de carácter yihadista. Los agentes, durante su intervención, requisaron diverso material informático que presuntamente utilizaba para difundir mensajes de odio y llamamientos extremistas.

PUEDE INTERESARTE Una mujer fallece en el incendio de una vivienda en Málaga: otro hombre ha podido ser salvado

Pedro Blanco no ha querido dar detalles de la investigación, ya que, al continuar en proceso, simplemente ha querido asegurar que "se está trabajando" en ella.