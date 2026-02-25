Cuando entraron en el baño del centro comercial cerraron la puerta y a la fuerza le quitaron la ropa entre todos

Tres menores de 14 y 15 años, detenidos por violar a otra menor en Valencia: difundieron las imágenes de la agresión

ValenciaAgentes del GRUME de la Policía Nacional han detenido a tres menores, dos de ellos de 14 años y uno de 15, acusados de violar a una compañera de instituto en Valencia y difundir las imágenes de la agresión posteriormente.

Según han confirmado fuentes policiales, el incidente tuvo lugar el 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en un centro comercial. En el suceso habría un cuarto menor presuntamente implicado, pero es inimputable penalmente por su edad, 13 años.

Como consecuencia y tras denunciarse los hechos, los agentes detuvieron a los tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual con penetración a menores de 16 años y un delito contra la intimidad y revelación de secretos.

La menor solo quería tener sexo con uno de ellos

En la denuncia presentada por la víctima, la menor solo quería tener sexo con uno de ellos y así se lo dijo, pero cuando entraron en el baño del centro comercial cerraron la puerta y a la fuerza le quitaron la ropa entre todos.

“No quiero nada con vosotros” les dijo a los otros amigos mientras la forzaban y la grababan con los teléfonos móviles, recogen Las Provincias.

Días más tarde de la agresión, desde la dirección del instituto hablaron con la menor ya que el vídeo estaba circulando entre los alumnos del centro y accedió a contar lo sucedido. Inmediatamente activaron el protocolo ante casos de presunta agresión sexual.

Los menores fueron detenidos este lunes por agentes del GRUME y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores al día siguiente. Según ha adelantado, los menores, que supuestamente agredieron a su compañera en los baños de un centro comercial, la grabaron sin permiso y mostraron las imágenes a terceros, han quedado en libertad vigilada y se les ha impuesto la prohibición de comunicación con la víctima y aproximarse a ella a menos de 50 metros.