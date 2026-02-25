Redacción Andalucía Europa Press 25 FEB 2026 - 11:43h.

El siniestro se ha producido a primera hora de este miércoles en una casa unifamiliar del distrito de Puerto de la Torre

La rápida intervención ciudadana permitió poner a salvo a uno de los moradores, pero las llamas atraparon a la víctima en la planta superior

MálagaUna persona ha fallecido este miércoles tras un incendio registrado en una vivienda en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso sobre las 07.30 horas de este miércoles por un incendio en una vivienda en la calle Nogales, en el distrito de Puerto de la Torre. Al parecer, según los testigos, habían sacado del inmueble a un hombre, mientras que en el interior permanecía una mujer.

De inmediato, el 112 dio aviso a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que se han desplazado hasta el lugar.

Atrapada en la parte superior de la vivienda

Según el Área de Seguridad del Ayuntamiento, en el aviso recibido por los bomberos se informaba de la presencia de una persona en la planta superior del inmueble.

Por parte de los bomberos se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos.