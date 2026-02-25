El tanatorio de Antonio Tejero será en Xátiva, Valencia: sus cenizas reposarán junto a los de su esposa en Torre del Mar, Málaga

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

Las cenizas de Antonio Tejero, el exteniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F y ha fallecido este miércoles en Alzira, Valencia, a los 93 años, reposarán en Torre del Mar, Málaga, localidad costera que frecuentó durante un tiempo.

Fuentes del entorno de su familia han informado de que se prevé que las cenizas de Tejero sean trasladadas hasta este núcleo turístico perteneciente al municipio de Vélez-Málaga, en la Costa del Sol Oriental, donde residió a lo largo de una época y donde se le solía ver, especialmente en los veranos.

Sus cenizas serán depositadas junto a los restos de su esposa, Carmen Díaz Pereira, aunque se desconoce por el momento cuándo se hará. Torre del Mar, situada a unos 36 kilómetros de Málaga capital, es una población turística en la que, durante una etapa, Antonio Tejero estuvo residiendo a pocos metros del mar y cuya playa visitaba dentro de la vida normal que mantenía, en la que, entre otras cosas, acudía a efectuar compras a establecimientos de la zona.

Sobre su fallecimiento

Su vinculación con la provincia malagueña arranca desde su nacimiento en la localidad de Alhaurín el Grande el 30 de abril de 1932 y además siendo guardia civil estuvo destinado en Málaga a lo largo de un periodo.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Ingresó en la Guardia Civil en 1951 y el 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura. En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión por rebelión militar y en 1996 obtuvo la libertad condicional.