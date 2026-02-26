Heredan la casa de su hijo fallecido con okupas: "Nos han denunciado a nosotros por no pagar la comunidad"

Nuria Morán 26 FEB 2026 - 10:54h.

Muchos son los afectados tras la negativa a prorrogar la moratoria de los desahucios. Este es el caso de Salvador y su mujer, que heredaron la casa de su hijo fallecido con okupas dentro, un doble drama que les está llevando al límite de sus fuerzas.

Además de la pena de perder a su hijo por un infarto a los 36 años, Salvador y su mujer se encuentran que en el piso hay inquiokupas. La inquiokupa asegura que Salvador le acusa y, aunque termina ganando el juicio, ella se niega a marcharse.

Tienen un mes para abandonar la casa, pero jamás se marchan. Ella continua dándole largas para pagarle y además asegura que es la dueña del piso. Las deudas no paran de crecer y esta familia no puede hacerse cargo de más gastos.

Salvador, víctima de la inquiokupación: "Estamos en terapia por este problema"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con estos padres, Salvador y Consuelo, que se encuentran desesperados. "Deben 10.000 euros y tengo una deuda en la comunidad de otros 4.000 euros porque no puedo hacer más. Me han demandado por no pagar la comunidad de este piso", ha comenzado contándonos este hombre.

"Ganamos el juicio, pero se paralizó de desahucio. No entendemos nada", ha explicado Consuelo visiblemente afectada por la complicada situación que están atravesando.

"Estamos en paro. Mi mujer tiene depresión y estamos en terapia porque no dormimos por culpa de este problema. No se puede vivir con este martirio", ha denunciado Salvador en directo.