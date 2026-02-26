Su hija ha okupado su casa: "Lo que se ahorra de alquiler, se lo gasta en restaurantes"

Nuria Morán 26 FEB 2026 - 08:55h.

La negativa a prorrogar la moratoria de los desahucios podría afectar a situaciones como la que vive Rita. Su hija se ha convertido en su propia okupa y ella, con una discapacidad del 65%, ha tenido que mudarse con su otro hijo a más de 1.000 kilómetros de su casa, que está totalmente destrozada y de la que su hija se niega a marcharse.

Orina, basura, muebles destrozados y animales vivos, así se encuentra la casa de Rita. Esta mujer necesita cuidados especiales, de los que supuestamente se hacía cargo su hija. Preocupado por la situación, su otro hijo intenta hablar con su hermana, pero como respuesta le prohíbe la entrada a la vivienda.

La única solución que encuentra es llevarse a su madre con él para sacarle de estas condiciones. Desde Vigo, hasta Ibiza. Rita sigue haciéndose cargo de los gastos mensuales, que mensualmente llegan a alcanzar los 1.000 euros.

Una sentencia firme de desahucio obliga a la hija de Rita a marcharse de su casa , pero ella se niega a hacerlo y la espera en los tribunales para ejecutarla lo permite.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con esta mujer, que no puede explicarse lo que está haciendo su hija.

Gabriel, el hermano de la okupa, nos ha relatado: "He intentado hablarlo con ella de buenas. También hemos acudido a las instituciones con pruebas gráficas, pero nos dijeron que no nos podían ayudar. Hemos llegado a servicios sociales, pero nos dicen que solamente podrían hacer era hacer una visita sorpresa, que después de tres años nunca se ha producido o al menos no nos han informado".

"Esto es insostenible. No llegamos... y mientras, mi hermana sin ganar nada. Lo que se ahorra de alquiler se lo gasta por ahí", han denunciado en directo madre e hijo.