175 españoles han llegado de Abu Dabi con lágrimas en los ojos y ganas de abrazar a sus familiares

Empieza la evacuación de los primeros españoles atrapados en Oriente Medio: Exteriores estudia las distintas opciones de ruta

Cerca de 30.000 españoles se han visto atrapados en Oriente Medio en las zonas afectadas por las consecuecnias de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, su reacción y la escalada del conflicto. Son residentes, turistas y desplazados por motivos laborales y todos se encuentran bien. No hay entre ellos ni fallecidos ni heridos. Esta tarde ha llegado a Madrid el primer avión procedente, en este caso de Abu Dabi, con los primeros españoles que han querido volver a nuestro país, informa Jorge Arenas.

175 españoles han llegado de Abu Dabi con lágrimas en los ojos y ganas de abrazar a sus familiares. El Gobierno busca alternativas de salida para que todos los españoles puedan volver a casa. Las reacciones son de miedo, de vértigo, de vivir una situación impensable. "Ha sido difícil, estamos superagradecidos de haber llegado y acordándonos mucho de la gente que se ha quedado y no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de llegar".

El vuelo de la compañía emiratí Etihad con estos primeros 175 evacuados españoles llegaba a la capital sobre las 19:00 horas, cuatro días después de la operación militar de EE.UU. e Israel contra Irán y las represalias posteriores de Teherán en una decena de países del Golfo, que ha obligado a cerrar los espacios aéreos en la mayor parte de la región.

Ninguno esperaba vivir la sensación de ver misiles rondando sus cabezas. "Fue duro salir del aeropuerto ver los cazas, la sensación de los antimisiles y ayer por la noche fue muy duro".

Otros solo tienen lágrimas y una sensación de alivio. "Alegres de estar aquí ya de vuelta y ya está".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que se están utilizando todos los medios aéreos y terrestres para poder repatriar al mayor número posible de españoles y que barajan utilizar también para ello aviones del Ministerio de Defensa.

Las situaciones más complicadas para la evacuación están en Irán, donde hay 158 españoles, y está siendo continuamente bombardeada, y los Emiratos, debido a que concentra el mayor número de nacionales, unos 13.000.

Mientras tanto, los viajeros atrapados en Oriente Medio siguen encerrados en los hoteles o los aeropuertos, muchos desanimados, otros algo más positivos según transcurren los días, pero viviendo también con angustia esta situación. Algunos, como un grupo de 29 peregrinos españoles, en su mayoría andaluces, han logrado salir de Jerusalén, cruzar por tierra el desierto y llegar a Egipto para, desde allí, poder volar a España.

Un trayecto que ha sido tenso porque han tenido que ir sorteando los puntos de riesgo del conflicto y durante el que han recibido un aviso de bomba, que finalmente no se ha producido.

El Valencia Basket, al que la guerra también se le ha cruzado en medio, explora todas las opciones, de momento sin éxito, para que su equipo junior regrese desde Abu Dabi, donde sigue encerrado en un hotel desde los ataques del sábado.

Otro de las españoles que se encuentra en la zona es el rey Juan Carlos, que actualmente vive en un hotel de Abu Dabi desde hace un mes por obras en su residencia. Albares ha descartado que haya sido incluido en el pasaje del avión de Etihad, que llega este martes, porque aunque no ha verificado la lista de pasajeros, ha dicho, asume que se habría enterado. En todo caso, ha remitido a la Casa Real para cualquier información sobre el rey Juan Carlos.

Muchos turistas se han organizado por WhatsApp para compartir información, entre ellos está Esteban, de Vélez-Málaga (Málaga), que se había ido de viaje de novios a las Maldivas, "una luna de miel que nunca se olvidará". Lamenta que desde la compañía aérea, Qatar Airlines, no les hayan dado ninguna solución ni ayuda.

Antonio, malagueño, que forma parte de un grupo de cuatro personas que está en Dubai, se siente angustiado con las informaciones contradictorias que reciben: "unos dicen que esto va a empeorar y debemos salir de aquí como sea; otros que no nos movamos, que se solucionará pronto".