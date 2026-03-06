Logo de telecincotelecinco
Sánchez ve "un extraordinario error" la guerra contra Irán y advierte: "Ya se están pagando las consecuencias"

Pedro Sánchez ve un error que ya estamos pagando la guerra con Irán
Sánchez ve un error que ya estamos pagando la guerra con Irán. Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán, es "ilegal" y la ha calificado como "un extraordinario error" y advierte de que "ya se están pagando las consecuencias", con el alza del precio del petróleo y el gas.

Sánchez ha evitado la confrontación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha lanzado duras críticas a España en los últimos días, y ha señalado que respeta a la Presidencia norteamericana y admira a la sociedad de este país.

Sin embargo, ha reiterado su rechazo a la guerra, subrayando que no se ajusta al derecho internacional y justifica sus críticas señalando que, entre países aliados, es bueno ayudar cuando se tiene razón pero también "señalar cuando se está equivocado". "Esta guerra es un extraordinario error que vamos a pagar", ha señalado.

