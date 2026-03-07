Cerca de mil militares españoles están desplegados en el marco de misiones internacionales en Líbano, Irak y Turquía

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este sábado que no está previsto el envío de mayor contingente a la zona afectada por la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel: "Están los que están", ha confirmado en un foro sobre seguridad en la Granja de San Ildefonso.

La ministra trasladaba este viernes su orgullo por los casi mil militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía en misiones aliadas en el marco de la escalada en Oriente Próximo, que ha definido como "una situación difícil".

Cerca de mil militares españoles, desplegados en las misiones internacionales en Líbano, Irak y Turquía

Robles ha asegurado que habla con los militares desplegados en Oriente Próximo "todos los días" y ha dicho que le trasmiten su orgullo por servir a España en esos escenarios.

Cerca de mil militares españoles están desplegados en el marco de misiones internacionales en Líbano, Irak y Turquía. Alrededor de 650 permanecen en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), velando por el cese de las hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel. Con la escalada en Oriente Próximo, están frecuentemente bunkerizados, habida cuenta de que están en medio de los ataques cruzados.

En Irak, hay unos 150 militares desplegados en la misión de la OTAN y en la de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, mientras que en Turquía, unos 150 efectivos operan la batería de misiles 'Patriot'. Todos ellos están bien, según reveló Robles el lunes.