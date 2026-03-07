El Gobierno recuerda que sus recomendaciones carecen de efecto vinculante y operan como un mero aviso o consejo

Guerra en Irán: Teherán afirma que la exigencia de EEUU de rendición es "un sueño que se llevarán a la tumba"

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado sus recomendaciones de viaje en determinadas zonas donde la situación de seguridad es inestable tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Países como Irán o Israel están entre los lugares que no se aconsejan mientras que otras naciones cercanas mantienen las advertencias específicas.

El Gobierno recuerda que sus recomendaciones "carecen de efecto vinculante" y operan como un "mero aviso o consejo". Pero insisten en que el Estado "no resultará responsable de los daños o perjuicios" que puedan sufrir las personas que decidan viajar a estos destinos.

La lista de países a los que el Gobierno no recomienda viajar

Israel

El Gobierno de España desaconseja "completamente viajar a Israel ante el contexto de conflicto regional". De momento, el espacio aéreo se ha reabierto parcialmente con operaciones limitadas a la aerolínea israelí El Al. El ministerio recuerda que "las fronteras terrestres permanecen abiertas con Egipto y Jordania, cuyo espacio aéreo está abierto ofreciendo opciones para abandonar la región en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad".

Irán

El Gobierno "desaconseja completamente viajar" a este país cuyo espacio aéreo se encuentra cerrado. "Si se encuentra usted en Irán, debe permanecer en su domicilio tratando de reducir al máximo sus desplazamientos", resaltan. Así, recuerdan que las fronteras terrestres permanecen abiertas con Armenia y Azerbaiyán, cuyo espacio aéreo está abierto, para así poder salir del país.

Líbano

El espacio aéreo se encuentra abierto pero hay una suspensión parcial de las operaciones. El Gobierno español desaconseja viajar a este país y recalca que los españoles que se encuentren allí usen los medios disponibles para salir de la nación siempre que puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

"La mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones. Se recomienda verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación", afirman en la web.

Palestina

Exteriores desaconseja completamente "viajar a Palestina, incluido Jerusalén este, Cisjordania y la Franja de Gaza". Así, recomiendan a los ciudadanos españoles que se encuentren allí "salir por las fronteras terrestres en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad".

Afganistán

El Gobierno recomienda "no viajar bajo ninguna circunstancia" a Afganistán y recuerdan que allí hay "elevado riesgo de secuestro o atentado en todo el país". Y califican la situación como "extremadamente peligrosa".

Armenia

Se recomienda no viajar a las zonas próximas a la frontera como la región de Tavush, la de Gegharkunik y la de Syunik.

Baréin

Exteriores sostiene que el espacio aéreo se encuentra actualmente cerrado. Solo tiene abierta la frontera terrestre con Arabia Saudí, desde donde vuelan para abandonar el país.

Emiratos Árabes Unidos

En la web especifican que el "espacio aéreo está parcialmente abierto, con regímenes de corredores aéreos seguros". Tienen frontera terrestre abierta con Omán para repatriar a personas de otros países y, en el caso, de que haya españoles presentes intenten evitar, en la medida de lo posible, manifestaciones y aglomeraciones.

Irak

El Gobierno desaconseja viajar a Irak "salvo por razones de necesidad" e insisten en que los espacios aéreos pueden ser cerrados en cualquier momento. Así, no recomiendan viajar a zonas fronterizas con Siria, Turquía e Irán.

Jordania

Exteriores aconseja "aplazar el viaje" a este país hasta nuevo aviso porque "el espacio aéreo está sufriendo cierres intermitentes".

Kuwait

Uno de los nuevos países a los que el Gobierno no recomienda viajar. Esta nación está muy metida en el conflicto bélico porque se encuentra en el Golfo Pérsico y por ser aliada estadounidense. El espacio aéreo permanece cerrado y se aconseja "aplazar el viaje hasta nuevo aviso".

Libia

La situación de seguridad en el país sigue siendo de "riesgo extremo" pese a su progresiva estabilización. Los problemas de seguridad pueden afectar al transporte aéreo y a los desplazamientos por carretera.

Qatar

El Gobierno aconseja que se aplace el viaje hasta nuevo aviso porque su espacio aéreo cerrado. Las fronteras terrestres permanecen abiertas con Arabia Saudí, con espacio aéreo abierto para ayudar a los extranjeros que quieran regresar a su país.

Siria

El Ministerio de Exteriores desaconseja el viaje salvo por "razones de extrema necesidad" y siempre evitando algunas zonas como las zonas costeras de Tartus y Latakia, la provincia de Suwayda, las zonas fronterizas con Turquía y el noreste (como Raqqa y Deir Ezzor).