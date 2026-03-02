El padre del rey Felipe también se encuentra en el centro del debate tras la desclasificación de los papeles del 23F

Nuevo comunicado de Casa Real sobre el posible regreso del rey emérito Juan Carlos a España: "Primero debería recuperar su residencia fiscal"

La discreta rutina del rey emérito Juan Carlos en Abu Dhabi se ha visto alterada en los últimos días. El exmonarca, que reside en los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, ha tenido que abandonar de forma urgente su residencia habitual y trasladarse temporalmente a un hotel de la capital emiratí. Un movimiento que ha llamado especialmente la atención debido a que se produce en un momento delicado tanto en el plano internacional como en el nacional.

Según ha publicado la revista '¡Hola!', el traslado estaría vinculado a la actual inestabilidad en Oriente Medio. La cabecera, que ha asegurado haber hablado con fuentes próximas al entorno del padre del rey Felipe, ha señalado que ante el aumento de la tensión regional tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, se le habría aconsejado extremar las precauciones.

De acuerdo con esas citadas fuentes, Juan Carlos I "vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa", por lo que "la guerra allí puede durar".

Asimismo, han manifestado que, por el momento, "está tranquilo y a salvo", aunque "todo puede pasar", han aclarado. Todavía "no puede moverse" de Abu Dhabi, donde reside desde hace cinco año y medio, ya que "el espacio aéreo está cerrado".

Aunque Emiratos Árabes es considerado uno de los países más estables del Golfo, la guerra ha incrementado la alerta en toda la región.

El diario 'El Debate' también ha informado que su traslado no se debería únicamente a la coyuntura bélica, sino también a que la vivienda en la que reside el exsoberano se encuentra actualmente "en obras".

La casa, situada en la exclusiva isla de Nurai, estaría sometiéndose a todo tipo de reformas y adaptaciones. Tal y como ha publicado el citado medio, las obras habrían obligado a buscar una solución temporal mientras se completan los trabajos. Ambas circunstancias -la guerra y las reformas- no son incompatibles y podrían haber coincidido en el tiempo.

Todo ello se produce además en medio de la desclasificación de documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que han vuelto a situar su papel histórico en el centro del debate, provocando así su posible regreso a España más de cinco años después de su exilio.

En los papeles, se ha confirmado que el abuelo de la princesa Leonor no tuvo nada que ver con los golpistas. Zarzuela ha comunicado que "puede volver a vivir a España cuando quiera", pero en tal caso, sostiene que si quiere "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución", entonces "debería recuperar su residencia fiscal en España".

Por ahora, no hay confirmación oficial de que el traslado sea definitivo ni de que esté vinculado a un inminente regreso a España. Todo apunta a que se trata de una estancia temporal hasta que concluyan las obras y se estabilice el conflicto.