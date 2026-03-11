El rey Felipe VI ha mantenido una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado al encontrarse en Chile

El rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado aprovechando que ambos se encuentran en Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, José Antonio Kast, según ha informado Zarzuela, que ha facilitado imágenes de la ocasión.

El monarca ha estado acompañado en su reunión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, habida cuenta de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, canceló en el último momento el viaje junto al Rey para seguir en Madrid la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

La Nobel de la Paz es una de las invitadas en la toma de posesión de Kast como nuevo presidente de Chile, a la que también asiste Felipe VI en representación de España, como viene siendo tradicional desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias.

Otros encuentros del rey en Chile

El rey ha aprovechado durante su estancia para mantener sendos encuentros tanto con Kast como con el presidente saliente, Gabriel Boric, y también se ha reunido con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, y con el de Ecuador, Daniel Noboa, según ha informado Zarzuela.

En redes sociales, la Casa Real no ha publicado nada sobre esta reunión. Sí que lo ha hecho sobre el encuentro de Felipe VI con el presidente de la Republica de Ecuador. La reina, por su parte, ha atendido varios eventos de la agenda real en España, los cuales también han sido publicados en el perfil de la red social 'X'.