Alberto Rosa 03 MAR 2026 - 22:54h.

Los reyes coincidieron con Fernando Ónega cuando el periodista recibió el premio de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid

El mundo del periodismo llora la muerte de Fernando Ónega, "gran profesional" y "referente del entendimiento"

El mundo del periodismo está de luto tras conocerse este martes la muerte del histórico periodista Fernando Ónega. El que fuera director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez en la transición y redactor de discursos tan emblemáticos como el popular "puedo prometer y prometo" ha muerto a los 78 años de edad.

Numerosos periodistas y asociaciones de la prensa no han tardado en mostrar sus condolencias con la familia del mítico presentador. Tampoco han faltado las palabras de los reyes Felipe VI y doña Letizia que se han despedido de Ónega con unas emotivas palabras que ha difundido la Casa Real.

"Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia", se puede leer en el texto enviado por la Casa Real tras conocerse la triste noticia del fallecimiento.

Letizia, que fue compañera de profesión, es íntima amiga de Sonsoles, hija del periodista y también presentadora. Se conocieron hace más de 25 años en la redacción de CNN+ y su amistad sigue intacta. Los reyes coincidieron con Fernando Ónega cuando el periodista recibió el premio de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Nacido en una pequeña localidad de Galicia, Ónega comenzó muy joven en la profesión y ha trabajado en todos los grandes formatos informativos: prensa, radio y televisión. Fue director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez en la transición democrática española y redactor de algunos de los discursos más emblemáticos de la época, como el popular "Puedo prometer y prometo".

A lo largo de su carrera ha dirigido informativos en medios como Cadena SER, COPE y Onda Cero, y ha colaborado en televisión con TVE, Telecinco y Antena 3, además de liderar el diario 'Ya' y escribir columnas de opinión para varios periódicos. La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.