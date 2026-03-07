Además de Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, uno de los pilares de Zarzuela es la Secretaría General

Trabajar con Felipe VI y Letizia: las 12 prohibiciones que impone Casa Real si quieres el puesto

Detrás de cada discurso institucional, cada viaje oficial o cada recepción en el Palacio de la Zarzuela, existe una estructura administrativa desconocida para el gran público.

La actividad diaria de los reyes Felipe y Letizia se apoya en una organización: la Casa de Su Majestad el Rey, un organismo que presta asistencia a la Jefatura del Estado y que funciona con una estructura interna bien definida.

Además de Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, uno de los pilares de este aparato administrativo es la Secretaría General, órgano encargado de coordinar gran parte del funcionamiento interno de la Casa Real.

Tal y como recogen en su página web, bajo su dependencia trabajan 139 funcionarios -al margen de los asignados al Servicio de Seguridad por el Ministerio del Interior- profesionales procedentes en su mayoría de la Administración pública que prestan servicio en diferentes áreas técnicas y administrativas.

Mercedes Araújo Díaz de Terán, número dos de la Casa del Rey

La Secretaría General actúa como el centro operativo de la institución. Su responsable, en este caso Mercedes Araújo Díaz de Terán, primera mujer en el cargo, ejerce como número dos de la Casa del Rey.

Ella tiene la misión de coordinar los servicios que permiten organizar la agenda institucional de los monarcas, preparar actos oficiales, gestionar recursos y garantizar el funcionamiento de la institución.

Para cumplir estas tareas, el organigrama de la Secretaría General se articula en seis grandes departamentos, cada uno especializado en un ámbito concreto de la actividad institucional. Este reparto de competencias permite que la maquinaria administrativa que respalda a la Corona funcione a la perfección.

Gabinete de Planificación y Coordinación

Uno de los núcleos más importantes de esta estructura es el Gabinete de Planificación y Coordinación. Este departamento, al mando de Juan Carlos González Díez, actúa como una especie de centro estratégico desde el que se preparan muchas de las decisiones de Felipe VI y Letizia.

Entre sus funciones se encuentra el estudio de iniciativas institucionales, la preparación de informes internos y la planificación de actos oficiales. También se ocupa de coordinar el trabajo entre las distintas unidades administrativas para que la agenda del monarca y de la reina se desarrolle con normalidad.

El equipo que gestiona la agenda de la reina Letizia

Dentro del organigrama se encuentra también una unidad específica dedicada a la actividad institucional de la reina: la Secretaría de Su Majestad la Reina.

Este departamento se encarga de organizar los compromisos oficiales de la soberana, preparar audiencias, coordinar su participación en eventos y dar seguimiento a las iniciativas sociales, culturales o educativas en las que participa.

Desde septiembre del año pasado, su jefa es la periodista Marta Carazo. Es muy habitual verla junto a la esposa del rey Felipe, acompañándola a numerosos actos, como hizo, por ejemplo, en la capilla ardiente para despedir a Fernando Ónega.

Su labor implica la coordinación constante con otros departamentos de la Casa Real para asegurar que los compromisos de la reina encajen con el calendario institucional de la Corona.

Seguridad

Otro departamento esencial dentro de la estructura es el Servicio de Seguridad, encargado de garantizar la protección de la familia real.

Aunque está integrado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y depende orgánicamente del Ministerio del Interior, trabaja en estrecha colaboración con la Casa del Rey.

A su cargo se encuentra Miguel Ángel Herraiz Alarcón, quien se encarga de gestionar la seguridad en las residencias oficiales, en los desplazamientos de los reyes y en todos los actos públicos en los que participan.

Comunicación

La relación entre la institución monárquica y los medios de comunicación se gestiona a través del Departamento de Relaciones con los Medios de Comunicación.

Esta unidad se encarga de informar sobre la actividad institucional de la Corona, preparar comunicados oficiales y coordinar la cobertura mediática de actos y visitas oficiales.

También gestiona la difusión de la agenda pública de los reyes y mantiene contacto permanente con periodistas y corresponsales nacionales e internacionales. Desde el año pasado, la periodista Rosa Lerchundi lidera este departamento.

Protocolo

Una institución como la monarquía requiere una cuidadosa organización de sus actos oficiales. De ello se encarga el Departamento de Protocolo, responsable de diseñar el desarrollo ceremonial de recepciones, audiencias, visitas de Estado y otros eventos institucionales.

Sus responsables establecen precedencias, situar autoridades y evitar desorganización, asegurando el lugar de honor y cortesía, organizan la disposición de autoridades y coordinan los detalles formales que rodean cada acto en el que participan los monarcas.

Bernardo Francisco de Lizaur Cuesta es quien ejerce como Jefe de Protocolo de la Casa Real española y quien intenta evitar saltos de protocolo.

Administración, Infraestructura y Servicios

La última gran área dentro de la Secretaría General es el Departamento de Administración, Infraestructuras y Servicios. Este equipo gestiona los recursos económicos y materiales de Zarzuela.

Entre sus responsabilidades, coordinadas por Alfonso Azores García, se encuentran la elaboración del presupuesto anual de la institución, la supervisión de gastos, la gestión del personal y el mantenimiento de las instalaciones utilizadas por la Casa Real.

Los 139 funcionarios que integran la Secretaría General, repartidos en estos seis departamentos, constituyen el núcleo duro que permite que la actividad de la Corona se desarrolle con normalidad día a día