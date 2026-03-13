Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, ha mostrado la imagen en 'La mirada crítica': "La UCO no lo investigó porque no viajó en vuelo comercial"

La Audiencia Provincial frena la decisión de Peinado de enviar a Begoña Gómez a un jurado popular

Compartir







La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil enviaba el pasado 5 de marzo al juez Peinado un informe en el que detallaban los viajes de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, había realizado al extranjero en los últimos cinco años, el periodo por el que se está investigando a la mujer del presidente.

El juez Peinado quería saber si Begoña Gómez había estado en países como República Dominicana en compañía de su asesora Cristina Álvarez en el marco de su imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusión profesional.

Los agentes de la UCO analizaron los datos de la Oficina de Información del Pasajero y concluyeron que la mujer del presidente viajó una treintena de veces a países como Suiza, Reino Unido, Egipto, Uruguay, Chile, Ghana, Costa Rica y Perú, además de visitar en una ocasión República Dominicana en el año 2022. Y es aquí donde los datos no cuadran.

Begoña Gómez viajó junto a Pedro Sánchez y una comitiva de 30 personas

Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, ha mostrado en 'La mirada crítica' una imagen publicada en exclusiva en 'Vozpópuli' en la que se ve a la mujer del presidente del Gobierno en el país caribeño en una una ocasión distinta a la descrita por la UCO. Al parecer, este segundo viaje Begoña Gómez lo habría realizado en un avión oficial, no en uno comercial.

En la imagen, Begoña Gómez posa el 29 de marzo de 2023 en el Museo de las Atarazanas Reales situado en Santo Domingo junto a dos trabajadores del centro y parte del equipo de Pedro Sánchez. Esta presencia de Begoña Gómez en República Dominicana coincide con la visita de Pedro Sánchez al país latinoamericano para participar en la XXVIII Cumbre Latinoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Fue precisamente 'Libertad Digital' quien aportó información sobre este viaje: el presidente habría viajado hasta República Dominica con una comitiva de 31 personas, entre las que se encontraba su esposa.