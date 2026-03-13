Koldo García pidió reunirse con Sánchez y Santos Cerdán: "Solo me quedáis tú y Pedro"

En los mensajes, Koldo García pide ver a Pedro Sánchez como medida desesperada al sentirse "investigado y seguido" por la UCO

Santos Cerdán contestó al ex asesor asegurándole que "le buscarían un hueco"

Compartir







Esta semana salían a la luz nuevas conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán. Las publicaba 'El Español' y en ellas se mostraba cómo el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez se comprometía a "buscarle un hueco" a Koldo García para verse con el presidente del Gobierno.

Koldo García, preocupado al verse investigado, le pedía a su amigo Santos reunirse con Pedro Sánchez como medida desesperada. Koldo pedía reunirse con Santos Cerdán y Sánchez, un mensaje en el que también reconocía entender que "nadie le quisiera ver".

Los mensajes entre Koldo y Santos tuvieron lugar entre el 13 y el 14 de febrero de 2023, contestando el navarro que "le buscarían un hueco". Aunque con los mensajes no puede saberse si dicha reunión finalmente tuvo lugar, lo que sí que queda claro es que al menos Santos Cerdán (mano derecha de Sánchez) ya sabía en febrero de 2023 que la UCO investigaba a Koldo García, algo que levanta sospechas sobre las palabras de Sánchez con las que aseguraba no saber que investigaban al ex asesor.

En otra tanda de mensajes publicados por 'El Español', queda de manifiesto también que Koldo y Santos Cerdán mantuvieron el contacto al menos durante nueve meses después de la petición de la reunión con Sánchez, unos mensajes en los que el ex asesor de Ábalos le cuenta a su amigo que "la UCO ya no le sigue":

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Muy buenas, después de estos meses y en calma o algo más tranquilo espero poder verte 5 minutos, no necesito más y tranquilo ya no me siguen. Yo llego mañana a las 12 a Madrid, si no puedes dime tú un día para los 5 minuto, uno que puedas y ya está, se acabó, que yo lo entiendo todo. Un abrazo", escribió el por entonces asesor de Ábalos.