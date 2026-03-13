Exteriores ha evacuado ya a unos 8.000 españoles de Oriente Próximo mediante vuelos militares y traslados terrestres a países seguros

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha informado este viernes que en torno a 8.000 españoles han sido evacuados de Oriente Próximo hasta el día de hoy como consecuencia de la guerra en Irán y ha asegurado que se trata de "la mayor evacuación de la historia".

Para atender a los afectados, el departamento dirigido por José Manuel Albares ha usado tres vuelos del Ejército y ha evacuado a los españoles por vía terrestre a países seguros, desde los que han podido volar a España, según ha señalado en un comunicado.

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El Ministerio también ha realizado "innumerables gestiones con las compañías comerciales" para que cuando el espacio aéreo se abra haya vuelos hacia España y los españoles sean prioritarios en ellos, así como para que puedan ser ubicados en vuelos de otros países europeos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que está en permanente contacto con los embajadores y personal de las embajadas que organizan las evacuaciones, y ha agradecido a sus homólogos en la región "su colaboración", al tiempo que les ha trasladado "la solidaridad de España" ante la situación actual.

"A día de hoy, todas las operaciones de evacuación siguen abiertas excepto la de Teherán, que se culminó con éxito al evacuar nuestra embajada", ha asegurado Albares.

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El Ministerio ha recordado que la unidad de crisis y las embajadas en la región siguen trabajando para evacuar a los españoles por todas las vías posibles.

Esta es "la mayor operación de evacuación de la historia", según ha señalado Exteriores, que continuará hasta que todos los españoles que lo deseen sean evacuados.