Agencia EFE 13 MAR 2026 - 10:31h.

Según ha señalado su letrado, no ha acudido a ratificar la denuncia al juzgado tras sufrir un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que puede tener el proceso

La nueva denunciante por agresión sexual contra Íñigo Errejón es una reconocida actriz que prefiere mantener el anonimato

Compartir







La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas.

Según ha confirmado el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, a EFE, no ha acudido a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

La segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual, no ratificada

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.