El operativo especial de la DGT arrancó el pasado jueves a las 15 horas y estará activo hasta las 24 horas de este domingo

La DGT prevé que la mayor intensidad de circulación del retorno del puente se concentre a lo largo de la tarde y la noche

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El retorno del puente del 1 de mayo empieza a notarse este mediodía en las carreteras, con un aumento progresivo de la circulación en los principales vías de acceso a Madrid, especialmente en la A-5 y en la A-1.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a primeras horas de la tarde ya se registra tráfico lento en casi diez kilómetros la A-5 por Valmojado y Talavera de la Reina, y también entre las localidades también toledanas de Los Cerralbos y Santa Olalla.

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Retenciones por toda España

Además, hay retenciones en la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix, y en la A-6 ya comienzan también por Arévalo, en más de cinco kilómetros, en Torrelodones, y en la zona de La Matas y Las Rozas hacia la M-50 y la M-40

A esto se unen otros puntos ya alejados de la capital, como la zona de Lebrija, en Sevilla , por la AP-4, entre el kilómetro 50 y el 43 y en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la A-48.

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La DGT prevé que la mayor intensidad de circulación del retorno del puente se concentre a lo largo de la tarde y la noche, y pide precaución al volante en el final de esta operación en la que está previsto que se realicen, hasta que concluya, seis millones de viajes por carretera. El operativo especial de la DGT arrancó el pasado jueves a las 15 horas y estará activo hasta las 24 horas de este domingo.