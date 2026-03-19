Irene Montero y Gabriel Rufián, nueva pareja de izquierdas

Ambos políticos harán un acto en Barcelona el próximo 9 de abril junto al exdiputado y exportavoz de Unidas Podemos Xavier Domènech

Las debacles electorales de Unidas Podemos y de Sumar, obligan ahora a los partidos a la izquierda del PSOE a mover ficha.

Compartir







¿Estamos ante el nacimiento de una nueva coalición de izquierdas? Rufián sigue explorando vías y lo llamativo es que el próximo acto lo hará junto a Irene Montero. No ocurrió lo mismo en su último encuentro con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en el que Podemos no participó.

Las debacles electorales de Unidas Podemos y de Sumar, obligan ahora a los partidos a la izquierda del PSOE a mover ficha. Y Rufián parece haberse convertido en cabeza de cartel de los bolos que empiezan a hacer por España para mover su propuesta, tampoco muy apoyada por ERC, que digamos. Con el independentismo lejos ya del procés y Podemos aniquilado electoralmente, todo parece posible en busca de la subsistencia.... y de la lucha contra la extrema derecha. ¿Es posible un entendimiento real entre Podemos y Esquerra Republicana?

PUEDE INTERESARTE El Supremo abre una nueva causa a ‘Alvise’ por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

Acto en Barcelona el 9 de abril

Ambos políticos harán un acto en Barcelona el próximo 9 de abril junto al exdiputado y exportavoz de Unidas Podemos Xavier Domènech, para abordar cómo llevar a cabo el nuevo frente de izquierdas, y que lleva por título "¿Qué hay que hacer?". De este modo, Podemos se sumaría al plan de Rufián, quien aboga por la unidad de la izquierda.

El evento entre el portavoz de ERC e Irene Montero ha generado expectación en un contexto de movimientos en la izquierda de cara a las futuras elecciones generales y después del duro golpe que supusieron los comicios de Castilla y León, donde la candidatura de Podemos cosechó solo un 0,7% del total de votos mientras la coalición de IU y Sumar se quedó en el 2,2%. Los morados vienen también de un mal resultado en Aragón, donde se quedaron también fuera del parlamento autonómico. Ante este desempeño, el dirigente republicano proclamó en las redes sociales que no hacer nada o seguir haciendo lo mismo en la izquierda alternativa era "negligente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La relación entre Gabriel Rufián e Irene Montero siempre ha sido buena

Como señala Virginia Mayoral, de Informativo Telecinco, "no es un secreto que la relación entre Gabriel Rufián e Irene Montero siempre ha sido buena, pero ahora mismo ambos están en posiciones distintas en esto de la unión de la izquierda". La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha defendido como una "buena idea" hacer "equipo" con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para que la izquierda alternativa se refuerce y salga a ganar a la derecha tanto en el plano electoral como institucional.

Desde el entorno de Rufián explican que no debe interpretarse como el inicio de una posible coalición o de una candidatura conjunta y explican que será un acto en el que cada uno planteará sus ideas sobre el estado de la izquierda.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La misma Irene Montero ha matizado que esta charla no se traduce en nada concreto en alianzas con vistas a comicios, que llegado el momento caerán por su propio peso. "A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales (...)", ha enfatizado en declaraciones a TVE tras la expectación suscitada por el acto que protagonizarán ambos el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro del espacio.

ERC descarta cualquier coalición y Belarra ve esta reunión con mejores ojos que antes

Las fuentes consultadas del entorno de Rufián exponen que se trata de un acto para exponer ideas sobre la situación del espacio progresista, pero sin implicaciones sobre alianzas electorales. Además, el portavoz informó a su formación de que iba a participar en ese acto con la exministra de Igualdad. Mientras, Montero ha explicado que de momento solo es un acto para conversar en un contexto donde tienen que dar "certezas" a la gente de izquierdas de que "hay un partido que jugar" para frenar a la ultraderecha, para lo cual se necesita "una izquierda que esté fuerte".

Rufián protagonizó en febrero un acto similar en Madrid con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, donde reflexionó sobre la necesidad de que la izquierda evitará la división electoral, que entonces fue recibido con frialdad por parte de Podemos. Pero Ione Belarra se ha mostrado ahora más entusiasta. "Si algo está claro es que estas son las dos personas que pueden hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a la ofensiva reaccionaria", ha escrito en X la líder de Podemos, Ione Belarra. Es muy distinta esta reacción a la que tuvo en el anterior bolo protagonizado por Rufián cuando dijo que "reordenar electoralmente a la izquierda alternativa al alertar de que basar todo en el mero "cálculo electoral" solo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE"

PSOE y Sumar dan la bienvenida al acto

Por su parte, fuentes de Movimiento Sumar han dado "la bienvenida a todas las conversaciones, actos y gestos" que "lleven a poder responder a la demanda social de construir un espacio lo más amplio posible para evitar que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal gobiernen este país". En el ala socialista, la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ve con buenos ojos el acto conjunto de Rufián y Montero, para insistir en la necesidad de la unidad de todas las formaciones a la izquierda del PSOE.

Los morados de cara a las elecciones generales ya plantearon como su referente electoral a la exministra de Igualdad y por ahora ha rechazado la posibilidad de confluir con Sumar tras la ruptura de finales de 2023. Desde entonces, han competido electoralmente con un ciclo de descenso electoral salvo en el caso de los comicios extremeños.

Ahora Montero compartirá un evento con el dirigente republicano, quien ya en febrero remarcó que los movimientos de Rufián evidencian que la gente tiene "ganas de izquierda" y que su formación quiere una izquierda y liderazgos fuertes. Con esas premisas cree que las alianzas caerán por su propio peso.