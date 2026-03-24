El presidente en funciones de Aragón ha acabado pidiendo disculpas por los comentarios que ha tenido sobre el "atractivo físico" de las dos ministras

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El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha pedido "disculpas" esta tarde, en la red social 'X', por su "error" de realizar comentarios sobre la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta mañana, Azcón ha dicho que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía, convocadas para el 17 de mayo y a las que concurrirá como candidata socialista a la Presidencia de esa comunidad autónoma. Azcón ha realizado estas declaraciones en un acto, que ha tenido lugar en Zaragoza, por los 25 años de El Confidencial, bajo el epígrafe 'Influencia y credibilidad en la era de la inteligencia artificial'.

Por la tarde, en 'X' ha afirmado: "Recientemente, la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado, señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas".

En realidad, Montero si que pidió disculpas por referirse a Miguel Tellado. Pilar Alegría, por su parte, ha contestado a través de redes sociales llamando al presidente aragonés en funciones, "Jorge Torrente". En respuesta también de María Jesús Montero, que cree que la campaña electoral empieza "sucia".

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"No sé si han escuchado las palabras del señor Azcón relativa. A mi atractivo físico, en este caso falta de atractivo físico. Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia", ha recriminado.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado "desafortunadas" las palabras del presidente en funciones de Aragón y cree que ha hecho lo correcto al disculparse. A preguntas de los periodistas en Granada, Moreno ha manifestado que "quien piense que esto es una cuestión de belleza, evidentemente se equivoca", por lo que ha calificado de "desafortunadas" las palabras de Azcón. Ha subrayado no obstante que ha pedido disculpas, que es "lo correcto" y "lo que uno tiene que hacer cuando comete un error".