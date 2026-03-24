Juanma Moreno confía en el desgaste de María Jesús Montero por su relación directa con "el sanchismo"

El adelanto electoral en Andalucía afecta al Gobierno: Pedro Sánchez, obligado a buscar relevo para la vicepresidenta María Jesús Montero

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El presidente de Andalucía, Juanma Moreno ha dado el pistoletazo de inicio a las elecciones autonómicas. La contienda arranca con el enorme reto de los populares de mantener su mayoría absoluta ante Vox que se lo están poniendo difícil. En Extremadura y Aragón, siguen todavía negociando para la formación de Gobierno. La información en vídeo de la periodista Teresa Fernández Cuesta.

El PP busca como primer objetivo una amplia mayoría que les permita gobernar en solitario y evitar que se repita la historia en Andalucía. El objetivo primero es no depender de Abascal aseguraba Bonilla este lunes que dejaba muy claro sus intenciones: "Todo lo que no sea la mayoría estable va a suponer meter en un lío a los andaluces". Al partido de ultraderecha, en plena crisis en Madrid y Murcia, lo ha pillado la convocatoria sin candidato designado.

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El PSOE se lo juega todo con María Jesús Montero

El PSOE ya ha movido ficha y la vicepresidenta primera se ha despedido, este martes, de sus compañeros de Moncloa para meterse de lleno en la campaña de su tierra. Montero es desde febrero de 2025 la líder del PSOE andaluz tras el XV Congreso Regional de este partido, donde sustituyó a Juan Espadas, quien en enero renunció al cargo. Encarnará la tercera candidatura socialista en las tres últimas citas electorales

El Gobierno tendrá que prescindir de uno de sus pesos pesados, pero el sacrificio vale la pena. María Jesús Montero es una cara muy conocida en Andalucía, donde ha sido consejera de Sanidad en los Gobiernos de Chaves y Griñán, pero también consejera de Hacienda con el Gobierno socialista de Susana Díaz.

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La todavía vicepresidenta del Gobierno dejará sus cargos en donde permanece desde 2018, aunque Moreno Bonilla no cree que eso le reste. El líder del PP señala la vinculación directa de su rival con el presidente del Gobierno. "Después de Sánchez, la señora Montero es la más sanchista" de los miembros del Ejecutivo, ha subrayado Bonilla.

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En las filas socialistas, sin embargo, confían en María Jesús Montero, y consideran que su trabajo en el Gobierno no la penaliza, sino que la avala en los últimos ocho años en los que se han vivido desde una pandemia hasta accidentes, fenómenos atmosféricos y otros desastres.

Las formaciones a la izquierda del PSOE barajan presentarse en coalición con Antonio Maíllo a la cabeza

A la izquierda del PSOE, confluyen la coalición Por Andalucía que agrupa a buena parte de los votantes de esa ala y que pretende seguir siendo referencia, aunque siguen sin definir si repetirán la coalición Por Andalucía, IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que tiene como candidato a la Presidencia de la Junta al coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que ya se presentó como el candidato de consenso de las tres fuerzas.

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Será la tercera ocasión en que Maíllo asuma el rol de ser cabeza de cartel a la Junta, donde lo fue en solitario en 2015 como referente de Izquierda Unida-Los Verdes, mientras que en 2018 ese rol lo compartió con Teresa Rodríguez bajo la fórmula Adelante Andalucía. Todavía sin definir la estrategia de las fuerzas de izquierda tendrán que decidirlo antes del 6 de abril, última fecha para registrar las coaliciones.