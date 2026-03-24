María Jesús Montero afea a Azcón que hable de su físico: "El PP insulta a las mujeres"

María Jesús Montero no va a renunciar a su escaño en el Congreso y abandonará el Consejo de Ministros.

Pistoletazo a los comicios en Andalucía: el PP aspira a gobernar sin Vox, el PSOE lo apuesta todo a Montero y las izquierdas siguen indecisas

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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido al presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, quien este martes ha señalado que la socialista Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que ella, por lo que a la vicepresidenta se le quedará peor cara cuando pierda las elecciones.

"A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha indicado Azcón, quien ha agregado que Juanma Moreno, el actual presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, "también es mucho más atractivo" que él.

Suficiente para la reacción de la vicepresidenta hayasido inmediata asegurando que el PP insulta a las mujeres y focalizando el tema en Juanma Moreno, al que se enfrentará en las elecciones del 17 de mayo con todas las encuestas en contra.

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha añadido que Moreno había adelantado que la campaña de las elecciones regionales, previstas para el 17 de mayo, "iba a ser sucia" y se ha cumplido "este primer día". "Habrán escuchado las palabras del señor Azcón sobre mi falta de atractivo físico", ha señalado Montero en su intervención. La socialista ha reivindicado también que es "la única mujer" candidata a la Presidencia de la Junta en estas elecciones.

Montero ha añadido que palabras como la de Azcón ponen de relieve "la falsa moderación de Moreno Bonilla, que insta a otros a que usen estas cuestiones y luego va de moderado".

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Las declaraciones se producen el mismo día en el que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que dimitirá de forma "inminente" de ambos cargos para centrarse en las elecciones andaluzas.

Montero no va a renunciar a su escaño en el Congreso

Montero, que ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los medios en la sede del PSOE-A, en Sevilla, ha añadido que no va a renunciar a su escaño en el Congreso puesto que, para mantener su plaza de funcionaria en el hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense necesita un puesto público que le garantice su reserva.

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La secretaria general del PSOE andaluz ha planteado los comicios andaluces del 17 de mayo como "referéndum sobre la sanidad pública" donde ha contrapuesto el modelo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el de su partido. "En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida", ha valorado Montero, quien ha señalado que la pregunta el día de las elecciones andaluzas es si los ciudadanos eligen "la sanidad pública o Moreno Bonilla".

Ha agregado que "el tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin. Estamos ilusionados y convencidos de que los andaluces van a votar por los servicios públicos de calidad. Sanidad, educación y vivienda. Y por una atención digna a los mayores y la discapacidad y la dependencia".

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta ha centrado en gran medida su discurso en la defensa de los servicios públicos, con expresas referencias a la vivienda, la educación o la dependencia. Montero ha abundado en la cuestión de la salud, cuyo modelo actual -ha indicado- piensa "cambiar" con "propuestas para gestionarla y mejorarla".

"En mis primeros días como presidenta de la Junta aprobaremos un plan para salvar la sanidad pública", ha explicado Montero, quien ha recordado que la salud es su "especialización profesional" como médica que es de formación además de como consejera de Salud de Andalucía que fue.

La por ahora vicepresidenta primera del Gobierno ha hablado asimismo de la campaña electoral, en la que, ha señalado, se volcará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por razones "políticas y personales". Montero ha explicado que "reconquistar la Junta" es tan importante que Sánchez acudirá a la comunidad durante la campaña y que, además, lo hará por su trabajo durante "ocho años en el núcleo duro del presidente".