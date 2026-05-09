"Al pasaje se le realizará una encuesta epidemiológica y se comprobará su estado de salud", ha avanzado la ministra Mónica García

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: la Justicia ratifica la imposición de una cuarentena a los pasajeros del barco

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MadridUn complejo e "inédito" operativo ya se está preparando para evacuar a los pasajeros del MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus. La isla de Tenerife (Canarias) será escenario del desembarco.

El buque fondeará, pero no atracará, en el puerto de Granadilla, para el traslado de los ocupantes asintomáticos que ha considerado la naviera. En el caso de los 14 españoles, guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

La intención es que el proceso de evacuación se complete sin problemas ni imprevistos y con todas las garantías sanitarias. Cinco días después de que la OMS pidiera a España que acogiera al barco, el momento se acerca.

Recordamos que han muerto tres personas ya por la variante Andes del virus. Una de ellas sigue a bordo del MV Hondius, pero "el fallecido no desembarcará" en Canarias, según ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García.

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En una rueda de prensa ofrecida a las 12 horas de este 9 de mayo para actualizar los detalles del operativo, ha indicado que a los viajeros "se les realizará una encuesta epidemiológica y se comprobará su estado de salud".

Primero saldrán del buque "los españoles", seguidos del resto del pasaje de otras nacionalidades: "Usarán una mascarilla FFP2, al igual que personal que les atienda, quienes portarán equipos de protección individual".

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"El riesgo de contagio sigue siendo bajo", tranquiliza la ministra

Sobre la llegada del navío, está prevista para entre las 4:00 y las 6:00 horas, y tan pronto como amanezca, se situará en el interior del puerto de Granadilla, donde se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo.

Ya este 10 de mayo, al mediodía y a plena luz, aprovechando el buen estado de la mar, se llevará a cabo el traslado de los ocupantes en lanchas hasta tierra firme. "El riesgo de contagio para la población sigue siendo bajo", ha tranquilizado la ministra.

Una vez allí, se desplazarán en "vehículos del Ejército a los aviones de los países para la repatriación", como ha indicado por su parte el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Para seguir este plan, las aeronaves tienen que estar preparadas en el aeropuerto de Tenerife Sur: "Ya están listos los que irán a Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos, el resto de vuelos se están programando aún".

"El barco se marchará tras su repostaje y avituallamiento", asegura Marlaska

Acerca de las personas de nuestro país que bajarán del MV Hondius, Mónica García ha explicado que llevan "viviendo una situación muy difícil muchos días, algunos de ellos sufriendo incluso estrés".

Tras hablar con ellos por videoconferencia, ha añadido que le han transmitido su deseo de que se "mantenga su privacidad". "Queremos que vuelvan en las mejores condiciones posibles", ha reconocido la ministra.

En cuanto al buque, Grande-Marlaska ha dicho que "se marchará de Canarias tras su avituallamiento y repostaje" para completar su trayecto hasta Países Bajos: "Hay prohibición de navegación a menos de una milla náutica de él".

Tanto Mónica García como el ministro del Interior van a viajar este 9 de mayo a Tenerife para coordinar el operativo, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Atención sanitaria temprana, clave para tratar el hantavirus

Mientras todas las miradas están puestas en Tenerife, también se está pendiente del hospital de Alicante, por el resultado de la primera PCR que se le ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del hantavirus, tras viajar en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.

Además, hay otros dos contactos asintomáticos identificados en Cataluña que viajaron en la misma aeronave. Una de ellas es una sudafricana que estuvo una semana en Barcelona antes de volver a su país y otra una residente en Cataluña.

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha emitido un comunicado tras conocerse los últimos datos epidemiológicos y clínicos.

Recomienda que se atienda a los pacientes en las denominadas Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), espacios mejor dotados para este tipo de brotes. La atención sanitaria temprana es clave para un virus sin tratamiento específico.