'El Programa de Ana Rosa' accede al catálogo de prostitutas del Tito Berni

Nuria Morán 26 MAR 2026 - 11:22h.

Ana Rosa Quintana, sobre la intervención de Sánchez en el Senado: "Apela al 'No a la guerra' sacando una navaja"

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso al catálogo de prostitutas con el que contaba el Tito Berni

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Un nuevo frente judicial salpicaría al Partido Socialista. El llamado 'caso mediador' encara ya la fase de juicio con revelaciones muy comprometedoras sobre la trama del Tito Berni.

La jueza concluye en su auto que la trama de corrupción exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni, disponía también de un catálogo de prostitutas como el que supuestamente tenía el exministro de transportes José Luis Ábalos y asesor, José Luis Ábalos y Koldo García.

El auto, que deja al exdiputado y a otras 22 personas a un paso del banquillo, habla de empresarios que pagaban favores en dinero, en fiestas y servicios sexuales. El sistema era fácil: Tito Berni recibía las fotos de las mujeres, elegía y, después, cerraba el precio.

El auto deja al Tito Berni y a otras 22 personas a un paso del banquillo

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a este catálogo. "Yuli, mándame lo mejor de lo mejor. Quiero que sean misses", decía el Tito Berni en una de sus peticiones.

La elección de las mismas se realizaba mediante ese catálogo del que presuntamente disponía el exdirigente socialista a través del mediador.