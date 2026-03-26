'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Ana Rosa Quintana ha arrancado un día más con su el editorial. La presentadora ha hecho un análisis crítico y cargado de ironía sobre la estrategia política de Pedro Sánchez en su intervención en el Senado sobre las medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán.

"Buenos días. Sánchez ha recurrido a la política vintage con un viaje al pasado. Ha decidido hacer oposición a José María Aznar 23 años después nombrándolo 15 veces para recordar la guerra de Irak. Sánchez también ha viajado a los años 80 para protagonizar un remake del cine quinqui. Ha subido a la tribuna del Congreso convertido en el personaje de 'El Torete' en 'Perros callejeros'", afirma Ana Rosa, considerando su intervención más propia del pasado que del presente político.

"Sánchez apela al 'No a la guerra' sacando una navaja con un tono macarra sin precedentes. Un nivel tan camorrista que ha hecho revolverse a los espíritus de Sagasta y Cánovas del Castillo. Parecía un cameo de 'Torrente, presidente'. Un mes después del comienzo de la guerra acude a dar explicaciones sobre su postura en el conflicto y se dedica a asestar puñaladas desde su trinchera al líder de la oposición llamándolo ignorante, incapaz, e insinuando que es un paleto de provincias", continúa la periodista.

Ana Rosa Quintana: "El esquema siempre es el mismo. Una primera intervención de hombre de Estado, y una réplica digna de El Vaquilla"

"El 1 de febrero durante un acto en Teruel insultaron al presidente desde la grada y Sánchez respondió: 'Quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad'. El esquema siempre es el mismo. Una primera intervención de hombre de Estado, y una réplica digna de El Vaquilla, como si hubiera dos Sánchez. Muy democrático", señala la presentadora.

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "Sánchez dijo: 'Yo sé que las verdades duelen'. Vamos con algunas verdades. El partido más feminista de la historia tenía un diputado, Tito Berni, que pagaba favores a empresarios con catálogos de prostitutas. Otra verdad. El Español publica que el constructor Ruz pagaba el piso de Chamberí en el que Ábalos se veía con prostitutas y donde citó a Pardo de Vera. Hablando de verdades, seguimos sin saber las razones del gran apagón casi un año después. Beatriz Corredor decidió imitar el tono bronco del presidente para no dar explicaciones y se suspendió su comparecencia porque cuando le preguntaron no pusieron bien dos comas: "Señora, coma, del apagón, coma, quiero preguntarle..." Y Corredor dijo que la habían insultado llamándola "señora del apagón". Si esto es un insulto debería escuchar el discurso de Sánchez. El señor presidente del apagón, sin coma. Punto final".