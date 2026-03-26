La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha reaccionado en directo a esta noticia

'El Programa de Ana Rosa' accede al catálogo de prostitutas del Tito Berni

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Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo a las últimas revelaciones sobre José Luis Ábalos y los supuestos pagos de constructores que habrían financiado pisos para reuniones privadas y encuentros con prostitutas durante su etapa como ministro. "El Español' publica que el constructor Ruz pagaba el piso de Chamberí en el que Ábalos tenía reuniones secretas pero, fundamentalmente, se veía con prostitutas", ha señalado Ana Rosa.

El piso en cuestión, de 108 metros cuadrados, servía tanto para reuniones ministeriales como para encuentros con periodistas y citas con varias trabajadoras sexuales contratadas por intermediarios.

El constructor José Ruz, cuya empresa recibió 125 millones en adjudicaciones del Ministerio, aparece como uno de los presuntos responsables de estos pagos. Según el subdirector de 'El Español', Arturo Criado: "Evidentemente, todo apunta a que el pago de Ruz era en beneficio o en agradecimiento… pero esto es lo que tiene que investigar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil", añadió Ana Rosa, insistiendo en que la investigación apenas comienza.

Koldo García ejercería de "mamporrero", es decir, el que buscaba las citas con las trabajadoras sexuales

La periodista también define el papel de Koldo García de Zaguirre como intermediario: "Koldo era el mamporrero…" Mientras que Criado confiesa: "Bueno, prefiero decir que era el alcahuete… era el que le buscaba las citas. Los escoltas no se enteraban de nada”. Además, la vida de Ábalos era conocida en su entorno, aunque Ana Rosa señala que era una "vida disoluta de la que no tenía ni idea el presidente del Gobierno. O eso dice".

Finalmente, Ana Rosa planteó la posibilidad de que esta trama sea solo la punta del iceberg. "¿Pueden aparecer más paganinis?"