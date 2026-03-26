El juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la actriz Elisa Mouliaá de suspender su declaración prevista para este viernes

La actriz Elisa Mouliaá pide suspender la declaración del viernes porque está de baja

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El juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la actriz Elisa Mouliaá de suspender su declaración prevista para este viernes por la querella por calumnias que interpuso contra ella el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, alegando que se encuentra de baja.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

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En una providencia notificada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado señala que al no haberse "aportado hasta el momento informe médico alguno sobre la supuesta enfermedad de la Sra. Mouliaá, no ha lugar a la suspensión solicitada".

Responde así al escrito que presentó ayer miércoles el letrado de la actriz, Alfredo Arrién, en el que exponía que la querellada no podría cumplir con la citación por estar de baja, circunstancia que aseguró "se acreditará mediante el certificado médico que será aportado debidamente en tiempo y forma en el momento en el que sea remitido a esta parte".

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Mouliaá solicitaba la suspensión

Por su parte, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, remitió al juzgado también el miércoles un escrito en el que exponía la posibilidad de que la querellada no compareciera y por eso propuso que el médico forense adscrito al tribunal "se personase en el domicilio de la investigada para verificarlo, o incluso se practique su declaración por videoconferencia para esa misma fecha".

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La letrada advertía de este modo al juez de las "añagazas procesales de las que viene haciendo gala la señora Mouliaá en otros procesos judiciales" para dilatar el procedimiento.

Una vez confirmado que Mouliaá solicitaba la suspensión, la abogada se opuso a esta petición, incidió en que la actriz sea valorada por un médico forense y advirtió de que "en estas últimas semanas, la Sra. Mouliaá ha estado apareciendo en numerosos medios de comunicación y realizando varias publicaciones en sus redes sociales, sin vislumbrarse ningún padecimiento físico o psíquico".