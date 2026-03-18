La defensa del exdirigente político lo solicita así ante el "carácter irrevocable" de la renuncia inicial de Elisa Mouliaá a seguir en el caso

La jueza archiva la segunda denuncia contra Errejón al no ratificar la denunciante

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La defensa de Íñigo Errejón ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que expulse a la actriz Elisa Mouliaá del procedimiento en el que le acusa de agresión sexual, ante el "carácter irrevocable" de su renuncia inicial a seguir en el caso, y que decrete el archivo de la causa.

Para la abogada de Errejón, la decisión de Mouliaá el pasado mes de febrero de retirar su acusación en el caso debe conducir "por imperativo legal" al sobreseimiento libre de la causa, aunque luego la actriz se retractase y decidiese permanecer en el procedimiento.

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El juez ya rechazó archivar el caso de la denuncia de Elisa Mouliáa contra Íñigo Errejón

La defensa del exdiputado de Sumar ya argumentó todo ello ante el juez que investiga esta causa, Adolfo Carretero, quien sin embargo rechazó archivar el caso y consideró que la actriz debía seguir como acusación porque así lo ratificó ella ante el juzgado cuando se retractó de su decisión inicial.

Ahora, la abogada de Errejón, Eva Gimbernart, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, recurre ese rechazo del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además ya tiene encima de la mesa su recurso contra el procesamiento del exdiputado por presunta agresión sexual.

De este modo, será este órgano judicial quien determine el futuro de una causa que nació con una denuncia de la actriz contra el diputado por presunta agresión sexual el 8 de octubre de 2021. A ello, además, se añade que hace unas semanas otra mujer, cuya identidad no ha trascendido, presentó una segunda denuncia por este delito que el lunes una jueza archivó al no haber ratificado los hechos la denunciante en el juzgado.

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En su recurso, la abogada de Errejón reitera que la renuncia inicial de Mouliaá "es irrevocable", fue firmada "de puño y letra" por ella, e implica "inequívocamente" su renuncia a la acusación penal, sin ser necesaria ni su ratificación ni la firma de su letrado.

"Es un acto unilateral y personalísimo que en este caso ha sido adoptado libre, expresa, consciente y voluntariamente por la propia denunciante", añade.

De igual modo, la abogada de Errejón incide en que no se trató de un escrito "fortuito, rápido, inconsciente o fruto de una decisión irracional ni de un error" y subraya que Mouliaá no solo renunció sino que pidió el archivo del caso, y eso a pesar de que había sido advertida de las consecuencias por su abogado.

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Así, la letrada del expolítico deja claro que la actriz no ha presentado documentación médica que acredite que su estado mental afectó en la decisión de retirar la acusación, ya que la depresión que tiene diagnosticada "no tiene ninguna relación con la crisis de ansiedad" que según su letrado la llevó a dejar la causa.

Por todo ello, la defensa de Errejón ve "irracional e inconsistente" el argumento de Mouliaá de que finalmente continuaba en la causa para seguir hasta el final ante la petición de la Fiscalía de absolver al expolítico.

Más allá, insiste igualmente en que la retirada de la denunciante y la postura de la Fiscalía "conducen" al archivo en base a la denominada doctrina Botín, que sostiene que un proceso penal no puede seguir adelante solo con la acusación popular, como sería el caso si la Audiencia Provincial tiene por renunciada a Mouliaá.

En ese sentido, fuentes de la defensa citadas por EFE apuntan que la renuncia de Mouliáa "es un acto jurídico irreversible", como demuestra la jurisprudencia al respecto, e insisten en que este caso debería haber sido archivado hace tiempo, como sostiene la Fiscalía.