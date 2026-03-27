Carlos Cuerpo mantiene su primera reunión con el embajador de Estados Unidos en España: apuesta por reforzar las relaciones

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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido su primera reunión con el embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León, en la que ha trasladado su intención de reforzar las relaciones entre ambos países.

"Trabajaremos juntos para proteger e impulsar el vínculo transatlántico: un activo estratégico que genera prosperidad para trabajadores y empresas a ambos lados del Atlántico", ha indicado el vicepresidente primero.

Cuerpo ha asegurado que es un "placer" recibir al embajador que asumió su cargo como representante en España el pasado 16 de febrero tras el visto bueno a su nombramiento por parte de la Cámara Alta estadounidense el pasado mes de diciembre.

La primera reunión como vicepresidente del Gobierno de España

La reunión ha sido el primer acto oficial como vicepresidente primero del Gobierno de Carlos Cuerpo tras haber prometido este viernes su cargo ante el Rey y recibir la cartera por parte de María Jesús Montero después de la salida de la ya exministra del Ejecutivo para presentarse como candidata en las elecciones de Andalucía.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró este jueves como nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

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“Es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, la AIReF y también la Secretaría General del Tesoro”, señalaba subrayando además que está realizando un trabajo “excepcional” al frente de Economía y mostrándose “convencido” de que será “un fantástico vicepresidente primero”