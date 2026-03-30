Un menor de 15 años dispara contra sus compañeros en un colegio de Argentina y deja un muerto y dos heridos

El ataque, ocurrido con un arma oculta en una funda de guitarra, ha dejado un menor muerto y dos heridos

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Un joven de 15 años ha matado este lunes de varios disparos a un compañero de 13 años en un colegio de la provincia de Santa Fe, en el noreste de Argentina, y ha dejado a otros dos estudiantes heridos, según han informado las autoridades locales.

El suceso se produjo al inicio de la jornada lectiva, en el acceso al patio del centro educativo Mariano Moreno. Según ha explicado el secretario de Gobierno del municipio de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, el atacante sacó un arma de fuego oculta en la funda de una guitarra y efectuó al menos cinco disparos contra sus compañeros.

Como consecuencia del ataque, un menor de 13 años falleció en el lugar, mientras que otros dos estudiantes resultaron heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a urgencias con lesiones graves en la cara y el cuello.

El atacante fue reducido por personal del centro

Tras los disparos, el agresor fue reducido e inmovilizado por un trabajador del colegio hasta la llegada de los agentes de Policía, que procedieron a su detención.

Las autoridades locales han destacado que, según el testimonio del personal docente, el joven “era buen alumno y mostraba buena conducta”, lo que ha incrementado la conmoción en la comunidad educativa.

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El centro fue rápidamente acordonado por la Policía y, como medida preventiva, se suspendieron las clases y se envió a los alumnos a sus casas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este suceso ha generado una fuerte preocupación en la localidad, donde no son habituales este tipo de episodios violentos en entornos escolares.