Muere el exministro socialista Carlos Westendorp y considerado 'padrino' de Pedro Sánchez

José Manuel Albares, ha subrayado el "compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz" de Carlos Westendorp

El destacado político, Carlos Westendorp ha fallecido a los 89 años

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El político socialista, Carlos Westendorp y Cabeza ha fallecido a los 89 años. El veterano líder del PSOE fue ministro de Exteriores de la segunda legislatura de Felipe González y figura de referencia del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que siempre llamaba 'pedrito', según la reseña de El País, que ha dado la primicia de su fallecimiento.

La destacada labor diplomática de Westendorp ha estado vinculada estrechamente al europeísmo y entre sus momentos más importantes está la supervisión de los acuerdos de paz en Bosnia y Herzegovina, así como su aportación al proceso de integración de España en la Unión Europea.

A Westendorp aquí en España se le reconoce su labor al frente del ministerio de Exteriores, de la presidencia del Club de Madrid, pero también fue eurodiputado, además de embajador de España en Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las redes sociales, fue una "figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar".

Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz "representa los mejores valores de nuestra diplomacia. Mi pésame a sus seres queridos", ha añadido Albares.

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Sin embargo, el socialista tuvo una faceta menos conocida en el ámbito internacional como Alto Representante de la Comunidad Internacional en Bosnia Herzegovina, adonde se llevó a un jovencísimo Pedro Sánchez de ahí que se le considere uno de los padrinos políticos del presidente del Gobierno.