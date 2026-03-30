Joseph Baena ha logrado tres oros y una plata en el campeonato 'NPC Natural Colorado State' que se ha celebrado este 28 de marzo en Denver, EE. UU.

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Las clases de culturismo de Arnold Schwarzenegger a su hijo biológico, Joseph Baena, han dado sus frutos. Este fin de semana, Joe ha ganado varias medallas en su primer campeonato de esta modalidad confirmando que aspira a seguir por la exitosa disciplina deportiva donde arrancó la fama de su padre.

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Baena, hijo natural del famoso actor con una trabajadora doméstica cuando estaba casado con Maria Shriver, logró hacerse con tres medallas de oro y una de plata en su debut en el campeonato 'NPC Natural Colorado State' que se ha celebrado este 28 de marzo en Denver, EE. UU.

Las medallas le abren la puerta a las competiciones profesionales

En su debut competitivo, Baena fue campeón en las modalidades de la clase masculina de fisicoculturismo de peso pesado, la clase masculina Classic Physique True Novice (principiante absoluto en físico clásico) y la clase masculina Classic Physique Novice (principiante en físico clásico).

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La medalla de plata correspondió a la clase abierta masculina de física clásica, lo que sin duda enorgulleció a su padre, quien, a pesar de tener 78 años, ayudó a su hijo en el gimnasio a perfeccionar uno de sus movimientos característicos de su apogeo, ya que Arnold acumuló un total de 13 títulos mundiales de élite, ha informado Prensa Libre.

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Por eso no es de extrañar el amplio eco que ha tenido esta noticia en la prensa internacional ya que el 'NPC Natural Colorado State' es un evento oficial y reconocido en todo el mundo que forma parte de 'National Physique Committee', la mayor organización amateur de EE. UU. y puerta de entrada a la prestigiosa liga profesional de culturismo, la 'IFBB Pro League'.

¿Quién es Joshep Baena?

La relación entre Joshep y su famoso padre, el actor de origen austriaco, Arnold Schwarzenegger, salió a la luz públicamente en 2011, marcando un antes y un después en su vida. Nacido en California, Baena creció alejado del foco mediático y sin relación directa con el universo del culturismo profesional, aunque con el tiempo ha abrazado abiertamente el legado físico y disciplinario de su padre.

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A diferencia de Schwarzenegger, que inició su carrera deportiva en Europa y se convirtió en una leyenda del culturismo antes de dar el salto a Hollywood, Baena ha seguido un camino más gradual. Ha trabajado como actor en producciones independientes, ha participado en programas televisivos.

La relación entre ambos es hoy cercana y pública. Schwarzenegger ha apoyado abiertamente los progresos deportivos de su hijo con el que colaboran en sus entrenamientos. Por ello, no es extraño que Baena reivindique la influencia de su padre, especialmente en su disciplina, su ética de trabajo y su reciente incursión en competiciones de culturismo natural.

Fuera del gimnasio, Joseph Baena ha construido una trayectoria centrada en el sector inmobiliario de lujo en Los Ángeles, tras formarse en la Universidad Pepperdine, donde se graduó en Administración de Empresas.

Otro aspecto conocido de Baena es de creador de contenido en redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube, donde comparte rutinas de entrenamiento, colaboraciones con marcas deportivas y fragmentos de su vida cotidiana.