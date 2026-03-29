Medios italianos aseguran que el cuerpo de la modelo llevaba cinco meses en el cementerio desde su asesinato

Silvia, la mujer asesinada en la calle por su expareja en Zaragoza, tenía dos hijos, regentaba una peluquería y era "fuerte, luchadora y valiente"

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El caso de Pamela Genini sigue conmocionando en Italia. La modelo y empresaria italiana de 29 años fue asesinada en octubre por su exnovio en Milán. Pero su historia no acaba ahí. Ahora, unos desconocidos profanaron su tumba, la decapitaron y se llevaron su cabeza, según informa 'TN'.

Los empleados del cementerio lo descubrieron el lunes, cuando intentaban trasladar el féretro de Genini al lugar donde iba a descansar. Al ver que el ataúd no cerraba bien y que tenía tornillos sueltos, avisaron a las autoridades. Tras abrirlo, descubrieron que la cabeza de la joven no estaba.

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Se sospecha que al menos tres o cuatro personas participaron en la profanación de su cuerpo

Medios italianos aseguran que el cuerpo de la modelo llevaba cinco meses en el cementerio desde su asesinato. Los peritos detectaron que alguien utilizó silicona fresca para sellar el ataúd, lo que indica que la decapitación fue reciente. La Policía sospecha que al menos tres o cuatro personas participaron en la profanación del cuerpo de Genini.

Aunque por el momento no hay nada claro y no ha trascendido ningún motivo que podría haber detrás del robo de la cabeza. El caso está siendo investigado como “profanación de cadáver” y “robo de restos humanos”. En Italia, estos delitos tienen una pena de hasta siete años.

Pamela Genini recibió más de 24 puñaladas

Pamela Genini fue asesinada el año pasado en el balcón de su departamento en Milán. Según la investigación, su exnovio, el empresario Gianluca Soncin, de 52 años, la atacó con furia tras acosarla y suplicarle volver a estar juntos. La autopsia reveló que Genini recibió más de 24 puñaladas.

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El agresor entró en la casa con un juego de llaves que aún tenía. La joven llegó a escribirle a una amiga horas antes del crimen: "Tengo miedo. Este tipo está completamente loco… No sé qué hacer". Los vecinos escucharon los gritos de auxilio pero cuando llegó la Policía la modelo ya había fallecido. Tras el ataque, Soncin intentó quitarse la vida cortándose el cuello, pero sobrevivió y permanece detenido, acusado de acoso y homicidio.

Pamela Genini era modelo, fundadora de una marca de trajes de baño y una figura reconocida en el mundo del emprendimiento. La sociedad italiana exige justicia y respuestas ante este caso que mantiene en vilo al país.