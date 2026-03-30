El secretario General de la ONU, Antonio Guterres ha condenado el ataque contra posiciones de las tropas de paz en Líbano

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Un miembro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto en el impacto de un proyectil en la localidad libanesa de dchit Al Qusayr. El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que ha condenado el ataque a la zona que custodian los miembros de las fuerzas de paz, ha advertido que el incidente se investigará como un posible "crimen de guerra".

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La Misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado en la madrugada de este lunes de la muerte de uno de sus miembros a causa del impacto de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en una de sus posiciones en el distrito de Marjayún, gobernación de Nabatiye, en el sureste de Líbano.

"Un miembro de las fuerzas de paz falleció trágicamente anoche al explotar un proyectil en una posición de la FINUL cerca de Adshit al Qusair. Otro resultó gravemente herido", ha afirmado la misión en un comunicado en el que ha reclamado que "nadie debería perder la vida sirviendo a la causa de la paz".

La fuerza de paz de la ONU ha expresado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de filas del fallecido, quien "perdió la vida mientras cumplía valientemente con su deber", y ha mostrado su apoyo al otro militar herido, que "se encuentra hospitalizado con lesiones graves".

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El ataque a las fuerzas de paz de la ONU viola el Derecho Internacional Humanitario

La misión de la ONU ha asegurado "desconocer el origen del proyectil", si bien ha iniciado "una investigación para determinar todas las circunstancias" y ha advertido de que "los ataques deliberados contra las fuerzas de paz constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra".

"Reiteramos nuestro llamamiento a todos los actores para que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de Naciones Unidas en todo momento, incluso absteniéndose de acciones que puedan poner en peligro a las fuerzas de paz", se lee en el comunicado en el que la FINUL lamenta que "se han perdido demasiadas vidas a ambos lados de la Línea Azul en este conflicto". "No hay solución militar. La violencia debe terminar".

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado los hechos y ha precisado que el miembro de la FINUL muerto era indonesio y estaba en su puesto de trabajo en Ett Taibe, en el sur del Líbano, cuando fue atacado.

"El Secretario General expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros del miembro de la paz fallecido, así como a la República de Indonesia", reza el comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha agregado que le "desea una pronta y completa recuperación al miembro de la paz herido".

Al hilo, ha lamentado que sólo sea "uno de los diversos incidentes que han puesto en peligro la seguridad del personal de mantenimiento de la paz, incluso en las últimas 48 horas".

"Una vez más, el secretario general insta a todos los actores a cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y a garantizar la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas en todo momento", reza el texto, en el que Guterres ha advertido también de que los ataques contra fuerzas de paz "pueden constituir crímenes de guerra".

"Será necesario exigir responsabilidades", ha subrayado antes de expresar "su más profundo agradecimiento" a los integrantes de la FINUL y de reivindicar "la importancia de su seguridad y la libertad de movimiento", además de instar a las partes implicadas a reducir la escalada de inmediato y a cumplir plenamente "con sus obligaciones en virtud de la Resolución 1701 (2006) del Consejo" de Seguridad de la ONU.

La misión de paz de Naciones Unidas ha sufrido múltiples incidentes violentos desde que Israel comenzara su ofensiva militar en Líbano con el pretexto de enfrentarse a la milicia de Hizbulá como parte de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.