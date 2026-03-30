La medida ya fue avanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso del pasado miércoles

Pedro Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "Estamos aquí para defender la paz, para proteger a la gente"

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España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra en Irán, incluidos aviones cisterna. La medida ya fue avanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles en el pleno del Congreso, donde subrayó una vez más su "no a la guerra", ahondando en su posición de rechazo a colaborar con la operación 'Furia Épica' lanzada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

Ya entonces, en ese pleno, el líder socialista adelantaba: "Hemos denegado a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplan acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados. Todos, incluidos los de aviones de repostaje", dijo, y la medida, que no gusta nada a un Donald Trump que ya tildó a España de ser un "aliado nefasto", ha sido aplicada.

El cierre del espacio aéreo de España a los aviones participantes en la guerra de Irán

El cierre del espacio aéreo a los vuelos de los aviones participantes en el conflicto bélico, no obstante, sí cuenta con excepciones. El veto no se aplica indiscriminadamente, siendo que en situaciones de emergencia sí se autoriza el tránsito y también el aterrizaje del aeroplano implicado.

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De ese modo, la decisión aplicada no supone que aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) no estén utilizando las bases de Morón y Rota, dado que las misiones integradas en el convenio bilateral con Washington, entre las cuales están las de apoyo logístico a las tropas de EEUU desplegadas en Europa, continúan con su transcurso.

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A este respecto, lo que sí implica este cierre es que también los aeroplanos estadounidenses desplegados en terceros países de las inmediaciones en Europa, como Francia o Reino Unido, y procedentes de sus bases, tengan que dar un rodeo y bordear la península ibérica, complicando las operaciones militares de los de Donald Trump.