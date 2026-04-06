La foto de Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en Milagro en plena Semana Santa, pese a que alegó motivos de salud para no ir al Senado motiva su nueva convocatoria.

La esposa de Santos Cerdán alega por segunda vez motivos de salud para no declarar en el Senado

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La foto de Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en Milagro en plena Semana Santa, pese a que alegó motivos de salud para ausentarse de su citación de la comisión Koldo del Senado ha provocado que el PP proponga de nuevo "a la mayor brevedad posible" su comparecencia.

Según fuentes de la defensa de Cerdán, Muñoz ha remitido informes médicos actualizados emitidos por la sanidad pública que "acreditan una agravación de su patología previa", a los que ha añadido este lunes otro firmado por un facultativo de urgencias donde "explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la comisión del Senado".

Por su parte, desde el PP explican que la esposa de Cerdán envió esta mañana un escrito médico al Senado, fechado el domingo, en el que "supuestamente" justificaba su ausencia en la comisión, al tiempo que señalan que este lunes diferentes medios han divulgado fotografías en las que se ve a Muñoz "en perfecto estado de salud" pasando la Semana Santa junto a su marido.

La previsión es que, según las mismas fuentes, Muñoz sea citada para la próxima semana cuando se celebre otra sesión de la comisión, pero aclaran que dependerá de los plazos previstos por el reglamento de la Cámara Alta. Para el PP, la segunda ausencia de Muñoz en la comisión representa "una burla al Senado y a todos los españoles", así como "un sobrecoste a las arcas públicas".

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El PP en el Senado también estudia la posibilidad de llamar a la comisión a la facultativa que firmó el escrito en el que se apoya Muñoz para no comparecer en el Senado o designar un perito médico que compruebe "la veracidad" de un informe médico que considera una "coartada".