El presidente y dueño de Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido sus contactos con Antxón Alonso, socio del ex secretario de organización del PSOE

La esposa de Santos Cerdán alega por segunda vez motivos de salud para no declarar en el Senado

Compartir







El presidente y dueño de Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido que tenía relación con Antxón Alonso, empresario y socio del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, durante su comparecencia, este lunes, en el Senado en la comisión Koldo. Samper, además, ha negado haber pagado comisiones a cambio de concesiones o informes favorables para su empresa. “Alonso me defendía los proyectos”, ha asegurado Samper.

El dueño de Forestalia, sin embargo, no ha concretado cómo le pagaba, en su calidad de asesor, porque este asunto, ha dicho, está bajo secreto del sumario que se investiga en la Audiencia Nacional. Además, Samper, ha aclarado no conoce a Koldo Izaguirre o a José Luis Ábalos: con "Santos Cerdán no he hecho ningún negocio”, como tampoco ha tenido relación alguna con la empresa del ex número tres socialista y Alonso, Servinabar.

PUEDE INTERESARTE Koldo impugna ante el Constitucional el juicio avalado por el Supremo por el caso mascarillas

Samper ha comparecido en la Comisión Koldo del Senado, que investiga posible tráfico de influencias y malversación en contratos de emergencia para la compra de mascarillas y, luego, otras decisiones en las cuales haya podido intermediar Koldo García Izaguirre y que afecten al sector público.

El senador socialista, Ramón Morales, ha lamentado que la comisión en la cámara se ha convertido en “un cajón de sastre”, que aunque se creó para investigar los contratos en la pandemia es "una sucursal" de su partido. "Nos preguntamos qué papel tiene en esta comisión el asunto Forestalia”, ha lamentado el representante del PSOE.

PUEDE INTERESARTE La abogada de Koldo pide al TS que se le permita reunirse con Ábalos y su defensa en prisión para preparar el juicio

Samper ha negado haber usado relaciones personales con funcionarios para lograr concesiones o informes medioambientales favorables para sus proyectos y, concretamente, ha negado que Alonso le facilitara contactos con el ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) Eugenio Domínguez. A la pregunta de por qué el funcionario Eugenio Domínguez se asignaba siempre los proyectos de Forestalia, ha negado conocerle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El dueño de Forestalia defiende que el crecimiento de la empresa es anterior al Gobierno de Pedro Sánchez

Por parte del PP, la diputada María del Rocío Dívar le ha preguntado por qué la Guardia Civil le imputa cohecho, entre otros delitos, en el marco de la expansión del sector de las renovables durante el mandato de la vicepresidenta Teresa Ribera. El crecimiento de Forestalia es anterior al Gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido el compareciente.

La diputada popular ha señalado "un montón de irregularidades, un patrón en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y en el Ministerio de Transición Ecológica, una caja negra administrativa, una administración paralela y favorable de los procedimientos de su empresa". Pero él lo ha negado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"¿Cómo explica que Domínguez, el funcionario que gestionaba sus asuntos, tuviera participaciones en sociedades vinculadas a su empresa?", le ha preguntado la diputada, que ha señalado esta participación como un modo de pagar favores.

Samper ha negado haber tenido relación con la ministra Teresa Ribera o con alguien de su gabinete, solo con Sara Aagesen (actual ministra para la Transición Ecológica) "en una cita en la Moncloa" de tipo técnico y centrada en el desarrollo de aerogeneradores destinados a exportar a Asia.