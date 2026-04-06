La esposa de Santos Cerdán alega por segunda vez motivos de salud para no declarar en el Senado

La defensa ha presentado informes médicos actualizados que "acreditan una agravación de su patología previa"

La comisión pretendía aclarar por qué su nombre figura en un informe que la UCO

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Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha vuelto a presentar informes médicos que justifican su ausencia en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, donde hoy estaba citada por segunda vez, después de que en diciembre también alegara problemas de salud.

Según fuentes de la defensa de su marido, Muñoz ha presentado informes médicos actualizados emitidos por la sanidad pública que "acreditan una agravación de su patología previa", a los que ha añadido este lunes otro firmado por un facultativo de urgencias donde "explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la comisión del Senado".

"Por motivos de salud evidentes y acreditados"

"Por motivos de salud evidentes y acreditados la señora Muñoz no podrá comparecer hoy ante la comisión de investigación", aseguran las mismas fuentes.

Con su comparecencia, fijada para las cuatro de la tarde, la comisión promovida por el PP gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta pretendía aclarar por qué su nombre figura en un informe que la UCO de la Guardia Civil aportó en noviembre al juez del caso Koldo, en concreto por qué aparecía en los gastos de una tarjeta premium de la empresa Servinabar, investigada en la trama.

No está investigada judicialmente

Muñoz, que aparece en el documento de la UCO citada como «Paqui», no está investigada judicialmente, al contrario que Santos Cerdán, que sí lo está; aún así, los senadores del PP insisten en que es preciso recabar su versión ante la comisión, donde es obligatoria la asistencia una vez cursada la citación correspondiente.

Su marido había asegurado en su comparecencia del pasado 17 de diciembre que ella no tenía "nada que ver" con el asunto que investiga el Tribunal Supremo y por el que el Senado abrió además sus propias indagaciones parlamentarias.

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Paqui Muñoz fue trabajadora y socia de la cooperativa Noran, vinculada a Servinabar y otras empresas de la presunta trama navarra del caso Koldo.

La Mesa de la comisión de investigación, presidida por el senador del PP Eloy Suárez, deberá estudiar ahora la documentación aportada por la esposa de Cerdán de cara a su citación de este lunes, en la víspera del comienzo en el Tribunal Supremo del juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia, germen del caso Koldo.

En la sesión de la mañana, la comisión ha recabado testimonio al presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper.