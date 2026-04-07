Víctor Ábalos ha sido citado como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas en pandemia

El hijo de Ábalos ha negado haber hablado con Koldo García mediante palabras clave como "café", como sospecha la UCO

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Víctor Ábalos, el hijo del exministro de Transportes, ha negado este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas en pandemia haber sido "custodio" del dinero de su padre o haber hablado con el exasesor ministerial Koldo García mediante palabras clave como "café", como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria, sin más", ha asegurado en su declaración ante el tribunal en el Salón de Plenos del Supremo.

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Ha rechazado que le haya dado dinero a su padre procedente "de empresas de Colombia"

El hijo de Ábalos ha afirmado que ha ido "facilitando" dinero a su padre "cuando lo ha ido necesitando". "Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia, estamos para ayudarle, lo que necesitara", ha puntualizado, reconociendo haberle prestado unos 20.000 euros.

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Asimismo, ha rechazado que le haya dado dinero a su padre procedente "de empresas de Colombia", país que, según ha explicado, es donde "más trabaja". "En el caso de que tuviera que dejarle algo, prestarle algo de dinero, es mi dinero, no viene de ninguna empresa de Colombia", ha añadido.

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"Y es más, he presentado mis facturaciones, mis ingresos, y no da para dar mucho más a mucha gente. Es decir, no existe ningún pago de mil mensual, ni en mano, ni por cuenta bancaria ni de ningún tipo", ha agregado.

También ha negado haber dado dinero alguna vez a Koldo, si bien ha reconocido que contrató los servicios de una empresa que administraba su pareja y precisado que la vinculación duró "muy poquito, dos meses".

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Dicho eso, y a preguntas de la acusación popular que dirige el PP, Víctor Ábalos ha asegurado que no utilizó lenguaje ni dispositivos encriptados: "Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie". Y ha sostenido que las referencias al "café" detectadas por la UCO "se debe" a sus "continuos viajes a Colombia".

"Al señor Koldo le gusta mucho el café, pero igual que a mi suegro, a muchas otras personas. Y se refiere básicamente a eso. No puede existir vocabulario encriptado porque yo no tengo ni costumbre ni sé hablar en clave tampoco", ha apuntado.