El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo y obliga a los testigos a declarar presencialmente

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El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la petición del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de quedar en libertad antes del juicio que comenzará el próximo 7 de abril por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas. Asimismo, ha rechazado que algunos testigos puedan declarar por escrito o por videoconferencia.

Riesgo de fuga y proximidad del juicio

A través de un auto, los magistrados consideran que “la proximidad del señalamiento del juicio hace que la argumentación expuesta en orden al riesgo de fuga deba ser ratificada”, en referencia a la negativa a conceder la libertad provisional.

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Este fue uno de los argumentos ya esgrimidos por el magistrado instructor, Leopoldo Puente, que acordó el ingreso en prisión provisional el pasado 27 de noviembre. A ello se suma la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel, así como los consistentes indicios que pesan sobre los acusados.

Testigos obligados a declarar presencialmente

El alto tribunal también ha rechazado las solicitudes de varios testigos relevantes, como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el director general de la Policía, Francisco Pardo, el expresidente de Renfe Isaías Táboas y el exjefe de gabinete de Salvador Illa, Víctor Francos, para declarar sin acudir presencialmente al Supremo.

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Según el tribunal, “no concurren razones de utilidad, seguridad o de orden público”, ni tampoco se ve afectado el desempeño de sus funciones, por lo que deberán comparecer en persona durante el juicio.

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De este modo, el Supremo mantiene tanto la situación de prisión provisional de los principales acusados como el formato presencial de las declaraciones en un proceso judicial que arrancará en apenas unos días.