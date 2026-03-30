La defensa solicita reuniones conjuntas en prisión al considerar que sin ellas no puede prepararse eficazmente el juicio

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La abogada que representa a Koldo García, Leticia de la Hoz, ha solicitado al Tribunal Supremo que autorice “de forma excepcional y proporcional” las comunicaciones y visitas conjuntas en prisión entre su cliente, el exministro José Luis Ábalos y sus respectivos equipos legales.

La petición, recogida en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, recurre la negativa de la Subdirección de Seguridad del centro penitenciario, al considerar que esta situación provoca “indefensión material”.

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En este sentido, la defensa solicita a la dirección de la cárcel de Soto del Real que permita reuniones conjuntas entre los acusados y sus abogados, así como el uso de ordenadores portátiles y soportes de almacenamiento para estudiar la causa. También reclama la habilitación de una sala “sin barreras físicas” que facilite el trabajo jurídico.

Según De la Hoz, existe “un acuerdo total y explícito” con el abogado de Ábalos, Marino Turiel, para desarrollar una estrategia de defensa conjunta, algo que considera imprescindible dada la naturaleza del caso.

La defensa alega que sin reuniones conjuntas es “imposible” preparar el juicio

La abogada sostiene que la complejidad de la causa, que incluye miles de folios y archivos digitales relacionados con contratos de mascarillas, hace inviable una defensa eficaz a través de los canales habituales.

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En concreto, critica que los locutorios con mampara impiden el análisis conjunto de pruebas digitales y documentación clave, dificultando el contraste de versiones entre los acusados.

“Sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos”, argumenta en el escrito.

Además, subraya que la solicitud responde a indicaciones del propio personal penitenciario, que habría sugerido formalizar la petición por escrito para organizar este tipo de encuentros. Sin embargo, denuncia que finalmente se les ha denegado una práctica que considera habitual en casos con múltiples investigados.

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En este procedimiento, la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. El juicio comenzará el próximo 7 de abril y contará con más de 70 testigos en 13 sesiones.