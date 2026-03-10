Candela Hornero Madrid, 10 MAR 2026 - 18:30h.

Solicitan al Ministerio de Sanidad que la primera mamografía se haga a los 40 años en todas las Comunidades Autónomas

La mortalidad por cáncer de mama en España cae un 42% en las últimas tres décadas pese a que los casos siguen en aumento

"Mamá, ¿te vas a curar?", le pregunta a María su hijo de siete años. "Siempre le respondo: 'Ahora vamos a jugar', porque eso es todo lo que le puedo prometer". A sus 42 años le diagnosticaron cáncer de mama metastásico, "directamente en estadio IV". "Fui al médico por una lumbalgia y salí con un cáncer sin cura que ha calado ya en varios huesos por todo mi cuerpo".

Ahora, tras recoger más de 56.000 firmas en la plataforma Change.org, acude mañana junto a otras tres mujeres de diagnosticadas de cáncer de mama entre los 30 y los 46 años al Ministerio de Sanidad para pedir que se iguale la edad de la primera mamografía en todas las comunidades autónomas a los 40 años. "Hay muchas mujeres que han sido diagnosticadas con cuarenta y pocos años, como yo, o incluso más jóvenes".

María, quien está liderando esta iniciativa, asegura que "hace unos 15 años los investigadores empezaron a observar una tendencia alarmante: cada vez se diagnosticaba cáncer de mama en mujeres más jóvenes". Por ello, defiende, "no podemos darnos cuenta de este cambio y mantener la edad de la primera mamografía en 50 años, una decisión que se tomó en un momento en el que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes era inferior".

Actualmente, algunas comunidades autónomas realizan la primera mamografía a los 50 años, otras a los 45 y, en algunas, incluso a los 40 si existen factores de riesgo previos. En otras regiones se está planteando adelantar esa edad, aunque todavía no se ha aplicado. "Llegar a tiempo para curarte no puede depender de dónde vivas", reivindica.

A través de su recogida de firmas le han llegado más de 120 testimonios de mujeres o familiares que aseguran haber vivido el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 45.

Las historias de Marina, Nuria y Esther

A Marina se lo detectaron con 30 años, cuando estaba embarazada. "En Nochebuena nos mandó una foto feliz con su barriguita y el 28 de diciembre le encontraron un tumor maligno", recuerda su madre. Tuvieron que adelantarle el parto para iniciar el tratamiento cuanto antes.

"Imagínate. Ver a tu hija en la flor de la vida, llena de energía, feliz porque va a ser madre por primera vez y recibir esa noticia... Yo sé que cuando dio a luz estaba contenta, pero también se estaba preguntando: ¿veré crecer a mi hijo?", relata la madre de Marina, quién ahora está bien y acaba de tener a su segundo bebé. Mañana acudirán juntas a la entrega de firmas.

Nuria fue diagnosticada de cáncer de mama cuando tenía 46 y gracias a su seguro privado. Hace tres años de aquello y por la pública todavía no la han llamado para la primera mamografía: "Esto en la Seguridad Social me hubiera matado".

Esther también recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama a los 31 años. El segundo, con 44: "Rápidamente me hicieron pruebas y eso me salvó de tener un peor pronóstico", recuerda. "Las revisiones y pruebas de detección precoz son sin duda vitales y más cuando se está adelantando la edad en el cáncer de mama".

"Cada vez que miro a una niña pienso: por favor, que para ella sí que lleguemos a tiempo. Eso es todo lo que quiero conseguir con esta petición", concluye María.