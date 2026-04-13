Carlos Cuerpo, actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, viajará a Estados Unidos este martes

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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja este martes a Estados Unidos con el objetivo de reforzar los vínculos económicos y comerciales con ese país, además de participar en las asambleas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

El también ministro de Comercio y Empresa participará de manera virtual en la inauguración de un encuentro empresarial con directivos de empresas españolas y estadounidenses, organizado por ICEX y en el que intervendrán la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu. Según detalla el ministerio en un comunicado, el miércoles mantendrá un desayuno de trabajo en Boston con inversores de sectores estratégicos, como industria química, robótica, neurotecnología, tecnología óptica, equipos industriales y soluciones tecnológicas, con interés en expandirse en España.

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También se reunirá con la gobernadora de Massachusetts para explorar oportunidades de colaboración, teniendo en cuenta que empresas españolas líderes en sectores como la energía, los servicios financieros, los seguros o las ciencias de la vida tienen ya una presencia activa en esta zona, con un flujo comercial con España unos 800 millones de dólares al año.

Cuerpo se trasladará a Washington el jueves

El vicepresidente concluirá la jornada del miércoles con una charla pública en el MIT junto al profesor Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía en 2024, sobre los desafíos económicos de Europa y el mundo.

El vicepresidente se trasladará el jueves a Washington para representar a España en las asambleas de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El ministerio detalla que Cuerpo participará en un panel público sobre el futuro de la arquitectura económica de la zona euro junto a Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, y los economistas Ángel Ubide y Olivier Blanchard.

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También se sumará a los debates sobre la evolución de la economía mundial, las perspectivas de crecimiento global y los principales retos a los que se enfrentan las economías avanzadas y emergentes. Las mismas fuentes insisten en que España defenderá en estos foros su posición en favor de una gobernanza económica internacional sólida, el fortalecimiento del multilateralismo y la estabilidad financiera global.