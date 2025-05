El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha argumentado que la consulta pública que ha abierto el Ministerio sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell no trata sobre si se producirá o no dicha operación.

"No es una consulta 'OPA sí, OPA no'. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar, precisamente, el Gobierno en esta tercera fase", y ha añadido que la información no será vinculante para el Gobierno.