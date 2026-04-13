El presidente de Castilla la Mancha habla sobre el regreso de Puigdemont y del rey Juan Carlos I a España

Emiliano García-Page ha rechazado que el PSOE se haya financiado de forma irregular, como asegura la empresaria Carmen Pano

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantiene su línea crítica contra la gestión de Pedro Sánchez. El barón socialista considera que el Gobierno se encuentra en estado "vegetativo": tiene "muchas dificultades para sacar adelante las cosas".

"Lo que está pasando ahora mismo es un cerrojazo absoluto, un bloqueo al presupuesto y, en general, a casi toda la labor legislativa", ha asegurado García-Page en una entrevista en ABC recogida por EFE en la que critica el poder de los partidos minoritarios, niega la financiación irregular del PSOE y pide asumir responsabilidades. Para el líder manchego "a lo sumo se han utilizado las finanzas del PSOE para blanquear" y muchas de las cosas que se están sabiendo son "atroces", incluso "macarrónicas".

García-Page habla sobre el regreso de Puigdemont y del rey Juan Carlos I a España

García-Page ha vuelto a mostrar su rechazo a la gestión del conflicto con los independentistas catalanes y está convencido que el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont regresará a España antes de las próximas elecciones generales.

"Lo gordo ya lo hizo el Tribunal Constitucional con la ley de amnistía y el propio TC ha dicho que antes del verano estará la sentencia", afirma, tras lo que considera "muy fuerte" para el PSOE y para muchos votantes del PSOE ver regresar a Puigdemont.

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El presidente autonómico también ha respondido a la pregunta sobre la vuelta a España del rey emérito asegurando que no ve ningún inconveniente en que lo haga. Cree que es indisociable la figura de Juan Carlos, la persona, de su figura de rey y que si bien su dimensión personal es muy reprobable en muchos aspectos, ha sido un gran rey para España. "En cualquier caso, haga lo que haga, tiene que ser para ayudar a la Corona, a su hijo y, por consiguiente, a España", puntualiza.

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Sobre si se presentará en 2027 como candidato del PSOE, contesta: "Estoy en un proceso personal y además familiar de reflexión con este tema. Tiene que llover mucho políticamente en España para tomar esa decisión".