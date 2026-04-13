La decisión final sobre la apertura de juicio oral queda ahora pendiente de los posibles recursos

El juez ha concedido un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno"

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El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez' ha acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Según un auto, el juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

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¿Acabará Begoña Gómez en el banquillo?

A partir de este momento, tanto Gómez como el resto de investigados pueden presentar recurso ante la Audiencia Provincial, una instancia que ya ha revisado anteriormente decisiones del juez instructor, Juan Carlos Peinado, en varias ocasiones y que incluso ha llegado a corregir algunos de sus planteamientos.

En una de sus últimas resoluciones, la Audiencia cuestionó aspectos clave del procedimiento, como la posibilidad de que el juicio se celebrase con jurado popular o el grado de avance de la investigación para darla por concluida. En ese auto, los magistrados también señalaron que no se había realizado un “mínimo esfuerzo argumentativo” suficiente para fundamentar con claridad la tipificación de los hechos investigados.

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Pese a esas objeciones, el tribunal sí respaldó parcialmente la decisión del instructor al apreciar la existencia de indicios de delito en relación con las subvenciones concedidas al empresario Juan Carlos Barrabés, así como en el apoyo mostrado por Gómez en procesos de contratación pública en los que este competía.

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Con la instrucción ya finalizada, la decisión final sobre la apertura de juicio oral queda ahora pendiente de los posibles recursos y de lo que resuelva la Audiencia Provincial, que será clave para determinar si la causa avanza finalmente hacia el banquillo o si debe revisarse de nuevo el procedimiento.