El magistrado ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril

Una jueza procesa a Alberto Royuela por falsedad en una publicación contra Begoña Gómez

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El juez Juan Carlos Peinado ha insistido en su decisión de enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio y ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril.

En un auto, el magistrado, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, también acuerda la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un "hipotético delito de malversación de caudales públicos" contra la esposa del presidente y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

El juez Peinado insiste en enviar la causa de Begoña Gómez a un jurado popular pese que la Audiencia Provincial de Madrid paralizó la decisión

Al respecto de esta decisión, cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Begoña Gómez contra esa decisión.

En aquel momento, los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.