El PP y Vox cierran un pacto de gobierno en Extremadura y Guardiola será investida presidenta

El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Extremadura

Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

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El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Extremadura después de semanas de intensas negociaciones, de forma que María Guardiola será investida presidenta de la comunidad, según han indicado a Europa Press fuentes del PP.

"Gana la democracia", ha señalado Guardiola, la misma que ya en su día dijo que nunca gobernaría con Vox, para luego pactar con el partido de Abascal, que abandonó con cajas destempladas un año después el pacto por las políticas migratorias.

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Guardiola también criticó durante la campaña electoral, que le volvió a dar mayoría al PP, el machismo de Abascal, para luego decir que el feminismo que defendía era parecido al suyo.

Cosas de la política y el poder. El 4 de mayo expiraba el plazo para cerrar un acuerdo, ya que en caso contrario, se disolvería el Parlamento extremeño y se convocarían de nuevo elecciones. Tras varias reuniones y una investidura fallida el pasado marzo, ambos partidos han sellado finalmente este jueves un acuerdo en el que Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

Dentro de esta vicepresidencia Vox contará con la Consejería de Familia, Regulación y Servicio Sociales que asumirá varias competencias y como prometió Abascal deshará leyes, además de la Consejería de Agricultura. Ganadería y Medio Natural, para "poner fin a que los agriultores sean oficinistas".

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Es el primer acuerdo entre ambas formaciones en España desde que la formación de Abascal se salió de los gobiernos autonómicos en verano de 2024.

Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta convocada esta tarde en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, en la que ambos dirigentes han mostrado su satisfacción por un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas y en el que han acercado posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir", según Guardiola.

La intención es que el pleno de investidura se celebre el martes 21 y miércoles 22 de la próxima semana y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.