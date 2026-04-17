Felipe VI ha mantenido un encuentro con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa: así ha sido la reunión

Sheinbaum destaca que "hay un avance" en cómo el Rey Felipe VI percibe la llegada de los españoles a México

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El rey Felipe VI ha recibido este viernes en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien se encuentra de visita de trabajo a España y este sábado participará en la reunión en defensa de la democracia que copatrocinan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, en Barcelona.

El monarca ha estado acompañado para la ocasión en su encuentro con el mandatario sudafricano por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien suele acudir a este tipo de actos se encontraba en Barcelona para asistir a la cumbre hispano-brasileña. A continuación, el rey ha ofrecido un almuerzo en honor del presidente sudafricano.

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La de este viernes ha sido la primera visita a España de un presidente sudafricano desde la efectuada por Nelson Mandela en 2004 para asistir a la boda de los entonces Príncipes de Asturias.

Un acercamiento internacional de la Casa Real

Además de su encuentro con el rey, Ramaphosa ha participado en el Encuentro Empresarial España-Sudáfrica, organizado por la Cámara de Comercio de España junto con CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio. Este sábado, será uno de los mandatarios que asista a la cita de Barcelona, en la que además de Sánchez y Lula, también participarán el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre otros.

Desde la Casa Real centran sus esfuerzos en conseguir un acercamiento internacional dentro de un contexto de muchas tensiones provocadas por guerras y crisis. De hecho, hace unos días la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, destacaba que "hay un avance" en como el rey Felipe VI se ha referido a la llegada de los españoles a México y que a pesar de las diferencias "nunca" se cuestionaron los vínculos diplomáticos y comerciales, a unos días de que se reúna en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una cumbre de líderes progresistas.